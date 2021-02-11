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台南白河走春 台灣萬里長城辦拋鏽球招親
春節連假展開，台南白河台灣萬里長城大年初一至初五推出「拋鏽球招親」，遊客只要搶到繡球，可獲得神秘禮物，拍照打卡還送面具、扇子等小禮物，邀請各地遊客新春來賞遊。
白河台灣萬里長城，位於白河郊區六重溪山區，除有3公里長縮小版萬里長城挑戰遊客腳力，業者林務局長說，開車可從南二高白河交流道，往關子嶺方向，依指標轉約5公里到達，來此還能扮皇帝、格格一秒穿越古今，登高望遠看盡青山綠水，面積廣達10公頃，來玩不怕人擠人。
往年春節業者都會舉辦「笑倒萬里長城」活動，看誰是大聲公，今年考量疫情，改邀請八點檔演員張譽慧扮古裝和遊客互動同歡。林務局長指出，他將裝扮錢隆皇與張譽慧舉辦拋鏽球招親，奪球者即可獲神秘好禮。入園者則人人有獎拿紅包，打卡按讚分享就送冷飲。春節還將有千手千眼觀音秀表演，以及好逛好買遊客市集及小型兒童樂園，歡迎大小朋友來體驗。
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