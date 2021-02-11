連拜後壁東山柳營3大廟 黃偉哲摸春牛求疫情退

今天是除夕，台南市長黃偉哲今天前往後壁泰安宮、東山碧軒寺、柳營代天院拜廟，祈求國泰民安、風調雨順，疫情早日退散，同時也把握機會推銷在地觀光旅遊農特產品。

包括立法委員賴惠員、市議員沈家鳳、後壁區長翁振祥、東山區長呂煌男、柳營區長汪慶龍、後壁泰安宮旌忠廟總主任委員王子豪、東山碧軒寺主任委員陳義籐、柳營代天院主任委員盧朝仁及在地里長等人今日也一同拜廟祈求新年平安順遂。

雖然上午下雨，不少鄉親冒雨而來與黃偉哲相互拜年、參香，黃也歡迎大家來柳營代天院「摸春牛」，從牛頭摸到牛尾，讓你從年頭發到年尾。

黃偉哲也不忘宣傳在地觀光業，表示春節期間2月10日至16日，到大西拉雅觀光圈東山、白河、楠西、鹽水、柳營、玉井、後壁、六甲、左鎮、官田、南化，以及嘉義大埔、中埔等地走春，並至「西拉雅國家風景區管理處」臉書粉專上傳走春照片、標記好友、地點及分享貼文等，還能抽福袋。