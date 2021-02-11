過年外出餐廳該如何挑選？台中設「食安GIS專區」查詢

農曆春節是家家戶戶圍爐團聚的節日，台中市食品藥物安全處為嚴防諾羅病毒食品中毒事件及防範新冠肺炎疫情，持續進行食安稽查。食安處提醒民眾，年節在家或外出用餐，應保持良好衛生習慣、防範病毒侵襲，進入公共場所應佩戴口罩，避免病從口入，在選擇餐廳可多加利用「食品藥物安全教育網：食安GIS專區」，查詢餐飲業者食品查核與檢驗資訊。

台中市首創建置「食品、藥物暨化粧品地理資訊（GIS）決策系統」，並設立「食品藥物安全教育網：食安GIS專區」 https://fdsgisdss.health.taichung.gov.tw/fds/commen/Pageindex 。

食安處說，這套系統建置「視覺化」、「開放資料下載」、「民眾業者查詢」及「民眾建言」等4大功能，民眾可在網站查詢3年內衛生局稽查或抽驗紀錄，或利用「主題式地圖」顯示鄰近店家的食品安全稽查及檢驗紀錄，透明化資訊讓消費者享有知的權利，能夠安心消費享用美食。

食安處說，2019年食品中毒案件統計，以檢出諾羅病毒佔最多數，約占總件數28％，食品從業人員若遭受感染，應立即停止與食品接觸工作，待症狀解除至少48小時後才能復工。

民眾在食品烹調及用餐過程中，需注意個人衛生、慎選食材來源並澈底清洗、生食熟食分開處理避免交叉汙染及貝類等水產品避免生食等。

食安處也提醒食品業者，確實遵守「台中市餐飲業防疫指引」並配合政府防疫政策，包含做好工作人員體溫監測、作業前洗手消毒、內外場人員全程配戴口罩、及食物加蓋防止口沫等；民眾出入公共場所務必佩戴口罩、維持社交距離。