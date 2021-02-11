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除夕加班收垃圾真辛苦！ 黃敏惠訪焚化廠慰勞清潔隊員
今天是春節除夕，嘉義市清潔隊上下午都加班清運垃圾，市長黃敏惠上午前往垃圾焚化廠慰勞清潔隊員，感謝隊員們一年來的辛勞，祝大家新年快樂，市府也提醒，除夕清潔隊加班收運垃圾，深夜文化路定點收垃圾暫停一天，農裡初一到初四停收垃圾4天。
市府表示，農曆除夕上午9點開始，分兩次清運垃圾，第一次清運是早上9點，依原垃圾車收運路線沿街收垃圾；第二次清運是下午3點起，也依原垃圾車收運時間，但文化路深夜定時定點垃圾收運暫停一天；本月12日周五到15日下周一，停止清運垃圾4天，但文化路深夜定點定時仍有清運垃圾；白天也增加定點定時收運時間（詳見附圖）。
黃敏惠為表達感謝，每年除夕都到清潔隊慰問，並頒贈春節慰問品、年菜、新春紅包，還有茂谷柑與礦泉水，氣氛熱鬧溫馨，黃敏惠也提醒叮嚀，昨夜開始下雨到，垃圾清運工作會更辛苦，請大家務必注意安全。
黃敏惠說，除夕家家戶戶都在大掃除，而環保局打掃的就是嘉義市這個大家庭，大家早出晚歸、幾乎全年無休，讓嘉義市更乾淨、美麗、衛生，感謝環保局與清潔隊的付出努力，嘉義市民才能有更舒適、更高品質的生活。
環境保護局表示，嘉義市去年清潔獎金提高500元，為8000元；同時為加強職安，也為清潔隊同仁增購安全護腰、安全鞋、防穿刺手套，聘任職安醫師、護理師各1人，照顧同仁身體健康；今年提高身體健康檢查費用，每年每人1200元，感謝同仁為嘉義市的付出。
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