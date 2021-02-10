聽新聞
test
0:00 / 0:00

返不了國探親 異鄉姊妹化鄉愁為動力張羅餐點暖獨老

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
海娜（左）、金妮（右）建立深厚的姊妹情誼，默契十足。圖／虎尾就業中心提供
海娜（左）、金妮（右）建立深厚的姊妹情誼，默契十足。圖／虎尾就業中心提供

40歲新住民金妮喪偶，獨力撫養3名子女，51歲來自泰國的海娜嫁來台多年，原以相夫教子為重心，丈夫收入受疫情衝擊，海娜須工作貼補家用，2人經虎尾就業中心媒合，先後進入雲林縣沐馨服務協會口福廚房工作，建立姊妹情誼，受疫情影響，返鄉路迢迢，她們把鄉愁化作動力，用心為獨老做飯。

19歲從柬埔寨嫁來台的金妮，育有3名子女，6年前丈夫癌世，金妮母代父職，挑起一家之主重任，原以粗工為業，後轉至麵攤工作，麵店不敵疫情熄燈，家庭頓失經濟來源。

同樣是新住民的海娜，原是家庭主婦，因丈夫收入減少，家庭經濟狀況有變化，為負擔2名子女教育支出，她努力找尋工，但求職路不順遂，屢屢碰壁。

金妮、海娜為尋覓工作機會，向虎尾就業中心求助，在就業服務員牽線下，兩人進入沐馨服務協會一展手藝，為協會服務的獨居長輩張羅餐食。

在台灣生活近20年的兩人，因為工作牽起異鄉姐妹情緣，聽到長者稱讚「飯很好吃，有滿滿人情味」，兩人備受鼓舞。海娜說，對現狀相當感恩、知足，做飯給長輩吃，就像孝順遠在異鄉的爸媽，有移情作用，相當有意義。

金妮（左）、海娜（右）經虎尾就業中心媒合，進入雲林縣沐馨服務協會口福廚房工作，默契十足。圖／虎尾就業中心提供
金妮（左）、海娜（右）經虎尾就業中心媒合，進入雲林縣沐馨服務協會口福廚房工作，默契十足。圖／虎尾就業中心提供

疫情

延伸閱讀

林智堅帶路 吃遍閩南、客家、眷村、新住民年菜

保障新住民消費權益 消保處網站新設專區

威盛Pixetto結合新住民文化元素 助力福和國中AI冬令營

過年前轉業！趕快參加虎尾就業中心「面試團」

相關新聞

返不了國探親 異鄉姊妹化鄉愁為動力張羅餐點暖獨老

40歲新住民金妮喪偶，獨力撫養3名子女，51歲來自泰國的海娜嫁來台多年，原以相夫教子為重心，丈夫收入受疫情衝擊，海娜須工...

台南議員認養6弱勢童15年 今小年夜圍爐

台南市議員蔡旺詮今天小年夜就圍爐，對象是15年來不間斷認養的弱勢家庭孩子，有的已經大學畢業，還有家扶基金會的社工，小年夜...

白牌車高鐵嘉義站違法攬客 監理稽查人員都不放過

高鐵嘉義站白牌車司機違規拉客、攬客頻傳，連稽查的監理人員都不放過，民眾檢舉2號出入口常有司機「拉客、攬客」，造成困擾，上...

台南最大的賞櫻區 梅嶺近千株山櫻花怒放

台南梅嶺賞梅花季結束，緊接著山櫻花季登場，當地在梅峰古道有5公頃山櫻花目前也進入盛開，花況也是近年來最好的，玉井警分局運...

荔枝椿象蟲蟲危機提早？ 嘉南地區出現龍眼荔枝樹成蟲

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

防疫過年養蘭療癒花價平穩 嘉義假日花市延長展售

今天小年夜，春節用鮮花祭祖敬神、住家擺設，討喜氣吉祥，新春花市熱絡，碰上疫情嚴峻，防疫過年，台南區農業改良場提供選購撇步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。