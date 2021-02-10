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返不了國探親 異鄉姊妹化鄉愁為動力張羅餐點暖獨老
40歲新住民金妮喪偶，獨力撫養3名子女，51歲來自泰國的海娜嫁來台多年，原以相夫教子為重心，丈夫收入受疫情衝擊，海娜須工作貼補家用，2人經虎尾就業中心媒合，先後進入雲林縣沐馨服務協會口福廚房工作，建立姊妹情誼，受疫情影響，返鄉路迢迢，她們把鄉愁化作動力，用心為獨老做飯。
19歲從柬埔寨嫁來台的金妮，育有3名子女，6年前丈夫癌世，金妮母代父職，挑起一家之主重任，原以粗工為業，後轉至麵攤工作，麵店不敵疫情熄燈，家庭頓失經濟來源。
同樣是新住民的海娜，原是家庭主婦，因丈夫收入減少，家庭經濟狀況有變化，為負擔2名子女教育支出，她努力找尋工，但求職路不順遂，屢屢碰壁。
金妮、海娜為尋覓工作機會，向虎尾就業中心求助，在就業服務員牽線下，兩人進入沐馨服務協會一展手藝，為協會服務的獨居長輩張羅餐食。
在台灣生活近20年的兩人，因為工作牽起異鄉姐妹情緣，聽到長者稱讚「飯很好吃，有滿滿人情味」，兩人備受鼓舞。海娜說，對現狀相當感恩、知足，做飯給長輩吃，就像孝順遠在異鄉的爸媽，有移情作用，相當有意義。
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