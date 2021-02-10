返不了國探親 異鄉姊妹化鄉愁為動力張羅餐點暖獨老

40歲新住民金妮喪偶，獨力撫養3名子女，51歲來自泰國的海娜嫁來台多年，原以相夫教子為重心，丈夫收入受疫情衝擊，海娜須工作貼補家用，2人經虎尾就業中心媒合，先後進入雲林縣沐馨服務協會口福廚房工作，建立姊妹情誼，受疫情影響，返鄉路迢迢，她們把鄉愁化作動力，用心為獨老做飯。

19歲從柬埔寨嫁來台的金妮，育有3名子女，6年前丈夫癌世，金妮母代父職，挑起一家之主重任，原以粗工為業，後轉至麵攤工作，麵店不敵疫情熄燈，家庭頓失經濟來源。

同樣是新住民的海娜，原是家庭主婦，因丈夫收入減少，家庭經濟狀況有變化，為負擔2名子女教育支出，她努力找尋工，但求職路不順遂，屢屢碰壁。

金妮、海娜為尋覓工作機會，向虎尾就業中心求助，在就業服務員牽線下，兩人進入沐馨服務協會一展手藝，為協會服務的獨居長輩張羅餐食。