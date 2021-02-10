台南議員蔡旺詮今與15年來認養的弱勢孩子小年夜圍爐

台南市議員蔡旺詮今天小年夜就圍爐，對象是15年來不間斷認養的弱勢家庭孩子，有的已經大學畢業，還有家扶基金會的社工，小年夜蔡旺詮特別請大家一起圍爐，讓孩子感受到社會的關懷。

蔡旺詮早在15年前第一次當選議員時，便加入了家扶行列，每個月由信用卡支付助學金2000元認養學童，連續15 年來已陸續認養了6位學生，有的也已上大學或大學畢業工作了，而年齡最小的，目前則是就讀國小4年級。

蔡旺詮表示，受扶助的孩子，因為社工的協助及許多認養人的關懷及陪同成長，許多孩子都很成熟懂事，不但認真讀書，也懂得回饋社會及幫助身邊的朋友，再加上過去自己求學期間也曾辦助學貸款及工讀經驗，在了解家扶中心對孩子求學的協助及鼓勵後，才會15年來認養家扶學子不曾間斷。

每次舉辦年度公益音樂會中，一定會特別捐助家扶中心，也希望社會大眾能一起加入扶助的行列，讓台南成為一個有溫度的好城市。