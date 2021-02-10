白牌車高鐵嘉義站違法攬客 監理稽查人員都不放過

高鐵嘉義站白牌車司機違規拉客、攬客頻傳，連稽查的監理人員都不放過，民眾檢舉2號出入口常有司機「拉客、攬客」，造成困擾，上午縣長翁章梁帶隊發送口罩、紅包，有白牌車司機照常拉客。

嘉義區監理所獲報，請高鐵嘉義站駐警及轄區太保分駐所加強巡查，配合科學儀器舉證和舉發違規攬客行為，還在搭BRT的2號出入口，豎立公告，呼籲民眾發現違規攬客，可錄下違規情形及車牌號碼，向監理所檢舉，經查證檢舉資料屬實一律舉發。

高鐵警察無法開罰違規攬客，權責機關嘉義區監理所及太保警分駐所人力有限，無法長時間站崗，取締白牌車攬客困難，違法攬客拉客造成旅客出入困擾，部分司機亂喊價收費，影響合法計程車生意。

嘉義區監理所去年會同縣警局交通隊稽查，攔獲1輛白牌車，乘客指稱被攬客付車資150元，司機坦承載客收費，被依違反公路法及汽車運輸業管理規罰10萬元，吊扣駕照和牌照4個月，去年高鐵嘉義站稽查11次，開罰5件。