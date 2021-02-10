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嘉義市文化路夜市昨晚爆人潮 網友直呼「全嘉塞爆中」

黃偉哲宮廟參拜祈福 感恩神明保佑、人民配合守住疫情

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅，今年因防疫考量沒有發放紅包。圖／市府提供
今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅，今年因防疫考量沒有發放紅包。圖／市府提供

今天小年夜，台南市長黃偉哲前往大內天后宮、左鎮北極殿、玉井北極殿、下營上帝廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順，百姓都能平安健康。

黃偉哲表示，過去一年裡，台南市的防疫工作做得很好，沒有什麼大的疫情發生，但是重要的是神明保庇，但是人民也都很配合，所以可以把防疫工作做好。

他也感謝各宮廟、委員以及各位里長，大家非常認真配合公所，把防疫工作做好，把防疫做好之後，經濟活動可以正常，就可以讓經濟發展。

黃偉哲提到，過去一年，台灣的經濟成長2.58%是全世界數一數二的，這是非常好的成績，但是也不能因此滿足，一定要再加強，台南市現在失業率是全台六都中最低的，就業率、勞動參與率是最高的62.5%，未來會更加努力，讓百姓過更好的生活。

今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅，今年因防疫考量沒有發放紅包，市長跟小朋友擊掌互動。圖／市府提供
今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅，今年因防疫考量沒有發放紅包，市長跟小朋友擊掌互動。圖／市府提供
今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅。圖／市府提供
今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅。圖／市府提供
今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅。圖／市府提供
今天小年夜，台南市長展開宮廟參拜之旅。圖／市府提供

北極殿

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