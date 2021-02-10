黃偉哲宮廟參拜祈福 感恩神明保佑、人民配合守住疫情
今天小年夜，台南市長黃偉哲前往大內天后宮、左鎮北極殿、玉井北極殿、下營上帝廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順，百姓都能平安健康。
黃偉哲表示，過去一年裡，台南市的防疫工作做得很好，沒有什麼大的疫情發生，但是重要的是神明保庇，但是人民也都很配合，所以可以把防疫工作做好。
他也感謝各宮廟、委員以及各位里長，大家非常認真配合公所，把防疫工作做好，把防疫做好之後，經濟活動可以正常，就可以讓經濟發展。
黃偉哲提到，過去一年，台灣的經濟成長2.58%是全世界數一數二的，這是非常好的成績，但是也不能因此滿足，一定要再加強，台南市現在失業率是全台六都中最低的，就業率、勞動參與率是最高的62.5%，未來會更加努力，讓百姓過更好的生活。
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