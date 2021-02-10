黃偉哲宮廟參拜祈福 感恩神明保佑、人民配合守住疫情

今天小年夜，台南市長黃偉哲前往大內天后宮、左鎮北極殿、玉井北極殿、下營上帝廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順，百姓都能平安健康。

黃偉哲表示，過去一年裡，台南市的防疫工作做得很好，沒有什麼大的疫情發生，但是重要的是神明保庇，但是人民也都很配合，所以可以把防疫工作做好。

他也感謝各宮廟、委員以及各位里長，大家非常認真配合公所，把防疫工作做好，把防疫做好之後，經濟活動可以正常，就可以讓經濟發展。