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嘉義市文化路夜市昨晚爆人潮 網友直呼「全嘉塞爆中」

嘉義縣警局公布年節重點區交通疏導管制

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
今天小年夜，春節連假登場，嘉縣從昨晚到中午，轄區交通順暢，警方啟動「加強重要節日安全維護」專案，規畫執行疏運措施。圖／警方提供
今天小年夜，春節連假登場，嘉縣從昨晚到中午，轄區交通順暢，警方啟動「加強重要節日安全維護」專案，規畫執行疏運措施。圖／警方提供

今天小年夜，春節7天連假登場，假期長車流分流，嘉縣警局說，從昨晚到中午，轄區交通順暢，警方啟動「加強重要節日安全維護」專案，針對傳統市場、知名宮廟、公共運輸場站、大型展場及熱門觀光景點周邊聯外道路，規畫執行疏運措施。

為達成交通順暢，春節重點地區、路段交通疏導管制措施如下: 阿里山國家風景區：嘉義林管處今天到年初五每天上午8點到下午4點，提供專車，接駁台18線阿里山公路90K 至95K路邊停車遊客往返園區大門。

奮起湖老街：13至15日上午8點到下午5點，在台18線63k管制進入行駛169線，改由63.4k處進入行駛，輔助替代道路，返程一律行駛169線。

阿管處13至15日每天上午9點到晚間7點，在台18線61.5k樂野服務區提供專車，接駁遊客到奮起湖。梅山鄉太平、瑞里：太平雲梯 (含老街)聯外道路162甲線路狹小，停車空間有限，建議遊客將車停放梅山市區，轉乘接駁公車；另瑞里風景區、圓潭生態園區車輛，建議由台3線轉166線行駛，分散162甲線及梅山市區車潮。

雲嘉南濱海國家風景區：布袋高跟鞋教堂、觀光漁市：前往高跟鞋教堂車輛，過布新橋後行駛替代道路；前往觀光漁市車輛嚴禁路邊違規(或併排)停車。東石漁人碼頭：前往漁人碼頭請走168線接彩霞大道；返程沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。

北港大橋南端、媽祖大道：春節經159線媽祖大道前往新港奉天宮、北港朝天宮參拜人車眾多，易在北港大橋南端造成回堵，建議往北港方向車輛改道行駛台19線→轉嘉69線→接145線，由媽祖大橋進入北港。

警局製作臉書及網頁QR CODE，提供駕駛人查詢，呼籲民眾做好行前規畫，多利用替代道路，避開易壅塞時段路段，也可收聽警廣電台即時路況。

北港朝天宮 高跟鞋教堂 漁人碼頭

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