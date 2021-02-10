快訊

嘉義市文化路夜市昨晚爆人潮 網友直呼「全嘉塞爆中」

燈節停辦仍見鹽水日常美 台南文化局改推影像徵集

中央社 / 台南10日電

台南鹽水月津港燈節因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停辦，但策展團隊已完成部分作品，台南市文化局改辦影像徵集活動，盼讓民眾看見鹽水日常的美。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，2021年是月津港燈節連續舉辦的第10年，卻因疫情的影響首度停辦，但策展團隊已提前完成部分藝術作品，目前仍保留在現地進行測試，加上月津港親水公園內已於去年底完成夜間光環境照明、設置常設藝術作品，以及在鹽水街道巷弄的「漫月美行動」藝術裝置，仍具很高可看性。

葉澤山表示，市府自2019年啟動「月之美術館計畫」，盼將短期節慶活動轉型為長期藝術深耕，於去年底登場的「漫月美行動」特展，以「鹽水就是一座美術館」為概念，各項藝術裝置融合生活環境並分散布置在街區巷弄，避免過度集中造成人群聚集，因此燈節雖然停辦，但「漫月美行動」仍維持展出。

他說，月津港親水公園近年陸續完成各項景觀升級工程，已成為當地居民日常運動休憩的場域，平常的鹽水就是一座無牆美術館，預期在年假期間仍會成為國人出遊的選擇之一。

葉澤山表示，市府在兼顧疫情、月津港燈節10週年以及藝術家辛苦創作等多方考量下，規劃辦理「月津之美影像徵集」線上活動，期望民眾在沒有燈節時也能看見鹽水日常的美，並讓藝術作品以不同形式透過網路平台展出，徵集辦法可上「月之美術館」臉書粉絲專頁查詢。

月津港 美術館 疫情

延伸閱讀

台南水道博物館特色紅包袋 過年限量送

台南龍崎光節推地方創生 特色伴手禮吸睛

影／大仙寺歷經3年完成修復 南市府將申請國定古蹟

台南水道博物館花海現 配百年建築景觀獨特

相關新聞

台南最大的賞櫻區 梅嶺近千株山櫻花怒放

台南梅嶺賞梅花季結束，緊接著山櫻花季登場，當地在梅峰古道有5公頃山櫻花目前也進入盛開，花況也是近年來最好的，玉井警分局運...

荔枝椿象蟲蟲危機提早？ 嘉南地區出現龍眼荔枝樹成蟲

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

防疫過年養蘭療癒花價平穩 嘉義假日花市延長展售

今天小年夜，春節用鮮花祭祖敬神、住家擺設，討喜氣吉祥，新春花市熱絡，碰上疫情嚴峻，防疫過年，台南區農業改良場提供選購撇步...

嘉市送新生兒防護面罩 回診率提升

疫情嚴峻，嘉義市長黃敏惠昨天宣布，即日起只要設籍嘉義市出生的新生兒就贈送迷你版「防護面罩」防疫，設計防護面罩的嘉義基督教...

台南新都路拓寬 南區往市區更便捷

穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，原本道路只有4到6公尺寬，常造成交通阻塞，市府花費逾1億元，...

雲縣布建替代辦公處 分流上班

年節將至，雲林縣政府提前在斗六鎮南國小活動中心布建「異地分艙分流」替代辦公處，計畫在年後開工後實施。縣長張麗善昨天視察指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。