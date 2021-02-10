燈節停辦仍見鹽水日常美 台南文化局改推影像徵集

台南鹽水月津港燈節因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停辦，但策展團隊已完成部分作品，台南市文化局改辦影像徵集活動，盼讓民眾看見鹽水日常的美。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，2021年是月津港燈節連續舉辦的第10年，卻因疫情的影響首度停辦，但策展團隊已提前完成部分藝術作品，目前仍保留在現地進行測試，加上月津港親水公園內已於去年底完成夜間光環境照明、設置常設藝術作品，以及在鹽水街道巷弄的「漫月美行動」藝術裝置，仍具很高可看性。

葉澤山表示，市府自2019年啟動「月之美術館計畫」，盼將短期節慶活動轉型為長期藝術深耕，於去年底登場的「漫月美行動」特展，以「鹽水就是一座美術館」為概念，各項藝術裝置融合生活環境並分散布置在街區巷弄，避免過度集中造成人群聚集，因此燈節雖然停辦，但「漫月美行動」仍維持展出。

他說，月津港親水公園近年陸續完成各項景觀升級工程，已成為當地居民日常運動休憩的場域，平常的鹽水就是一座無牆美術館，預期在年假期間仍會成為國人出遊的選擇之一。

葉澤山表示，市府在兼顧疫情、月津港燈節10週年以及藝術家辛苦創作等多方考量下，規劃辦理「月津之美影像徵集」線上活動，期望民眾在沒有燈節時也能看見鹽水日常的美，並讓藝術作品以不同形式透過網路平台展出，徵集辦法可上「月之美術館」臉書粉絲專頁查詢。