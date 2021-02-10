春節採買年貨擦撞意外為民服務增 台南白河警設補給站
今天是春節連續假期第一天，台南白河警也全面進入戰鬥狀況，白河區中山、中正、康樂、新起街等道路，是白河老街重要市集道路，今天一早就湧現採購年貨，在市集周邊也發生2件購物老翁擦撞意外，現場警方立即排除，迅速恢復交通順暢；另在治安防竊維護、交通疏導順暢及全方位為民服務均如火如荼的展開。
白河轄區172線通往關子嶺沿線道路警方也加強部署，172線仙草埔土雞城路段警方以燈控延長車輛通行時間及機動巡邏發現壅塞立即排除，讓前往關子嶺泡溫泉及享受美食的民眾通行順暢。白河分局今年也在勤務指揮中心成立交通流量監控中心，將各風景區之路口監視器5組58支鏡頭整合，並輔助運用google map，全天後指派專人監控車流來迅速應變。
今天連假第一天，白河所警員陳怡平、張簡翊晴，巡邏中發現76歲蘇姓老翁在白河市場呆坐2小時，經交談發現口齒不清且行動不便，將老翁安全護送返家；菁寮所所長張哲銘巡簽菁寮郵局時，發現黃姓女子騎機車前來菁寮老街遊玩，卻不慎將機車鑰匙跟外套同時放進機車置物箱，協助黃女順利打開置物箱取出機車鑰匙；安溪所所長張許世賢在台1線交通疏導時，發現林姓女子所騎機車引擎皮帶斷裂無法啟動，也協助聯絡機車行前來維修。
白河分局分局長陳明宏表示，春節期間警察治安、交通、服務工作不打烊，今也在仙草派出所設置「警察溫馨補給站」，提供提神飲料、水果、餅乾等，讓同仁辛勞值勤之餘可適度補充體力，戰力十足、服務滿滿。
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