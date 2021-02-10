科園區加持 嘉縣馬稠後園區二期標售逾7成
嘉義縣長翁章梁迎牛年，找書法大師寫下「農工大縣、牛轉豐年」，期待加速產業轉型發展，去年底行政院長蘇貞昌視察馬稠後產業園區二期，宣布送科園區大禮，總統蔡英文前年動土的馬稠後二期用地標售，招商翻轉，由冷淡變熱絡，縣府經發處說，全部47筆土地吸引48家廠商競標，共標售33筆，標售率75%，為縣庫進帳39.3億元。
經發處表示，參與競標包括醫療生技長庚醫學、食品業大成長城等指標性大廠，相較去年第一次標售，工具機產業受疫情衝擊，標售不理想，只標售37%，最近第二次標售，雖疫情依然嚴峻，但有科園區宣布利多加持，加上總統蔡英文視察全台第一個無人機研發基地，吸引廠商進場競標。
公告標售47筆土地、合計37.73公頃，其中長照產業用地31筆、15.38公頃，機械產業用地16筆、22.35公頃，標售結果長照19筆8.95公頃，機械14筆19.53公頃，合計29家廠商共33筆28.48公頃，標售總價比總底價多出1億元。
馬稠後產業園區二期開發工程，前年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，標售每坪平均4萬3500元，全台最便宜，行政院長蘇貞昌去年12月前來視察，宣布科園區大禮。
馬稠後二期縣府與台糖合作開發，佔地343公頃，進入實質開發，開發商展開園區開發工程，設施工圍籬，預計6月完成第1次標售承購廠商坵塊點交，建構服務性設施及公設硬體興築，114年底完成開發。
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