快訊

亞洲盃籃賽／最少10位！出賽人數不足 中華隊退賽

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

科園區加持 嘉縣馬稠後園區二期標售逾7成

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣馬稠後產業園區二期進入實質開發，開發商展開園區開發工程。圖／嘉縣府提供
嘉義縣馬稠後產業園區二期進入實質開發，開發商展開園區開發工程。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長翁章梁迎牛年，找書法大師寫下「農工大縣、牛轉豐年」，期待加速產業轉型發展，去年底行政院長蘇貞昌視察馬稠後產業園區二期，宣布送科園區大禮，總統蔡英文前年動土的馬稠後二期用地標售，招商翻轉，由冷淡變熱絡，縣府經發處說，全部47筆土地吸引48家廠商競標，共標售33筆，標售率75%，為縣庫進帳39.3億元。

經發處表示，參與競標包括醫療生技長庚醫學、食品業大成長城等指標性大廠，相較去年第一次標售，工具機產業受疫情衝擊，標售不理想，只標售37%，最近第二次標售，雖疫情依然嚴峻，但有科園區宣布利多加持，加上總統蔡英文視察全台第一個無人機研發基地，吸引廠商進場競標。

公告標售47筆土地、合計37.73公頃，其中長照產業用地31筆、15.38公頃，機械產業用地16筆、22.35公頃，標售結果長照19筆8.95公頃，機械14筆19.53公頃，合計29家廠商共33筆28.48公頃，標售總價比總底價多出1億元。

馬稠後產業園區二期開發工程，前年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，標售每坪平均4萬3500元，全台最便宜，行政院長蘇貞昌去年12月前來視察，宣布科園區大禮。

馬稠後二期縣府與台糖合作開發，佔地343公頃，進入實質開發，開發商展開園區開發工程，設施工圍籬，預計6月完成第1次標售承購廠商坵塊點交，建構服務性設施及公設硬體興築，114年底完成開發。

去年底行政院長蘇貞昌(左二)視察嘉義縣馬稠後產業園區二期開發工程，宣布送科園區大禮。圖／嘉縣府提供
去年底行政院長蘇貞昌(左二)視察嘉義縣馬稠後產業園區二期開發工程，宣布送科園區大禮。圖／嘉縣府提供

長照 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文春節向對岸送暖 時機特殊

蔡英文去過的阿里山鹿園取得展演許可 春節前合法營業

綠委怨政院欠溝通「看報紙才知政策」 蘇貞昌：多改進

監察院促檢討「小明」入境管制 蘇貞昌：盡量做到圓滿

相關新聞

台南最大的賞櫻區 梅嶺近千株山櫻花怒放

台南梅嶺賞梅花季結束，緊接著山櫻花季登場，當地在梅峰古道有5公頃山櫻花目前也進入盛開，花況也是近年來最好的，玉井警分局運...

荔枝椿象蟲蟲危機提早？ 嘉南地區出現龍眼荔枝樹成蟲

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

防疫過年養蘭療癒花價平穩 嘉義假日花市延長展售

今天小年夜，春節用鮮花祭祖敬神、住家擺設，討喜氣吉祥，新春花市熱絡，碰上疫情嚴峻，防疫過年，台南區農業改良場提供選購撇步...

嘉市送新生兒防護面罩 回診率提升

疫情嚴峻，嘉義市長黃敏惠昨天宣布，即日起只要設籍嘉義市出生的新生兒就贈送迷你版「防護面罩」防疫，設計防護面罩的嘉義基督教...

台南新都路拓寬 南區往市區更便捷

穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，原本道路只有4到6公尺寬，常造成交通阻塞，市府花費逾1億元，...

雲縣布建替代辦公處 分流上班

年節將至，雲林縣政府提前在斗六鎮南國小活動中心布建「異地分艙分流」替代辦公處，計畫在年後開工後實施。縣長張麗善昨天視察指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。