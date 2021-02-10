影／超萌警二鼠車車 春節加入南警守護治安行列
春節期間，治安工作沒有假期，為宣導今年加強重要節日安全維護工作，台南市警二分局以近期爆紅的日本定格動畫「PUI PUI 天竺鼠車車」公仔，加入「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的宣導短片，剛上線一天，好萌好可愛的警二鼠車車，觸及率更達1萬2500多人，吸引許多民眾觀看。
警員葉育甄、巡官劉有晴動手做黏土及剪輯拍攝治安宣導短片，影片中以「警二鼠車車」警車視野來看看警察工作的日常，以查獲槍、毒，讓轄區治安平穩，護童及廟會遶境活動交通疏導，讓交通更加順暢，員警深夜不打烊巡邏，讓民眾安心休息，目前疫情升高期間，小公仔配戴口罩加入秋冬防疫。
「PUI PUI 天竺鼠車車」是日本原創電視定格動畫，今年1月5日起逢星期二在東京電視台系列兒童節目《幼兒電視台》內播映。以天竺鼠為原型的車輛「天竺鼠車車」為主角，「PUI PUI」是天竺鼠車車的叫聲。
市警二分局說，隨著科技的發達，人手一機的時代來臨，網路無國界，網路影片宣導擴散力遠比發傳單及路邊舉牌更有效果，加上結合時事最夯主題宣導，讓民眾更快、更能了解警察春節期間的勤務作為。
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