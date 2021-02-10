快訊

莫德納宣布：售台灣500萬劑疫苗 年中供貨

鋒面到！今晚起雨勢變大 吳德榮：中南部明午先好轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荔枝椿象蟲蟲危機提早？ 嘉南地區出現龍眼荔枝樹成蟲

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
越冬荔枝椿象成蟲聚集在葉背。圖／台南區農改場提供
越冬荔枝椿象成蟲聚集在葉背。圖／台南區農改場提供

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，成效佳。今年碰上長期乾旱，天氣回暖，目前台南區農業改良場植保人員在台南南化、嘉義縣中埔鄉等地，發現部分越冬荔枝椿象成蟲開始取食龍眼及荔枝新梢。

植保人員呼籲果農留意荔枝椿象活動狀況，加強防治，避免越冬後荔枝椿象成蟲擴散、繁殖危害。嘉義縣政府農業處將超前部署，採用農藥及生物防治雙管齊下，因應蟲蟲危機。

台南區農改場說，越冬後荔枝椿象成蟲因大量消耗體內脂肪，對藥劑容忍度較低，此時防治效果較佳，荔枝椿象1年一個世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲3個時期，每年2至8月繁殖季節，4至5月產卵盛期，若蟲期分布於4至10月；以成蟲越冬。

等到氣候回暖，越冬成蟲開始活動於荔枝、龍眼的枝梢或花穗上吸食危害，待性成熟後開始交尾產卵。由於龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源植物，為避免蜜蜂採蜜時受藥劑危害死亡，建議農民2月中旬至3月底開花前施藥二至三次，並於開花前10天 （施放小蜂前）停藥，切勿於開花期施藥，避免誤傷蜂群。

目前農改場與防檢局現地會勘後，已訂定雲嘉南地區荔枝椿象化學共同防治期程為：嘉南地區：荔枝17日至3月19日; 龍眼3月3日至4月2日。雲林：荔枝及龍眼17日至3月19日。

荔枝椿象成蟲取食龍眼嫩梢。圖／台南區農改場提供
荔枝椿象成蟲取食龍眼嫩梢。圖／台南區農改場提供
荔枝椿象成蟲體背呈褐色。圖／台南區農改場提供
荔枝椿象成蟲體背呈褐色。圖／台南區農改場提供
平腹小蜂雌蟲準備產卵於荔枝椿象卵內。 圖／台南區農改場提供
平腹小蜂雌蟲準備產卵於荔枝椿象卵內。 圖／台南區農改場提供

荔枝椿象 嘉義 蜜蜂

延伸閱讀

嘉南縣市交界厚生橋有失蹤女子疑溺水 消防人員搜救中

立春後荔枝椿象活躍 高市開始收購卵片防治危害

嘉南春季雜作若停灌 衝擊4.2萬公頃

荔枝椿象卵片收購每片5元 今年擴大至8縣市辦理

相關新聞

荔枝椿象蟲蟲危機提早？ 嘉南地區出現龍眼荔枝樹成蟲

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

防疫過年養蘭療癒花價平穩 嘉義假日花市延長展售

今天小年夜，春節用鮮花祭祖敬神、住家擺設，討喜氣吉祥，新春花市熱絡，碰上疫情嚴峻，防疫過年，台南區農業改良場提供選購撇步...

嘉市送新生兒防護面罩 回診率提升

疫情嚴峻，嘉義市長黃敏惠昨天宣布，即日起只要設籍嘉義市出生的新生兒就贈送迷你版「防護面罩」防疫，設計防護面罩的嘉義基督教...

台南新都路拓寬 南區往市區更便捷

穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，原本道路只有4到6公尺寬，常造成交通阻塞，市府花費逾1億元，...

雲縣布建替代辦公處 分流上班

年節將至，雲林縣政府提前在斗六鎮南國小活動中心布建「異地分艙分流」替代辦公處，計畫在年後開工後實施。縣長張麗善昨天視察指...

嘉市科技執法深夜至清晨取締數量最多 忠孝路事故居首

農曆春節連續假期將至，嘉義市警局昨分析市區科技執法系統，深夜至清晨時段闖紅燈、超速違規最多，提醒市民該系統為24小時全天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。