荔枝椿象蟲蟲危機提早？ 嘉南地區出現龍眼荔枝樹成蟲

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，成效佳。今年碰上長期乾旱，天氣回暖，目前台南區農業改良場植保人員在台南南化、嘉義縣中埔鄉等地，發現部分越冬荔枝椿象成蟲開始取食龍眼及荔枝新梢。

植保人員呼籲果農留意荔枝椿象活動狀況，加強防治，避免越冬後荔枝椿象成蟲擴散、繁殖危害。嘉義縣政府農業處將超前部署，採用農藥及生物防治雙管齊下，因應蟲蟲危機。

台南區農改場說，越冬後荔枝椿象成蟲因大量消耗體內脂肪，對藥劑容忍度較低，此時防治效果較佳，荔枝椿象1年一個世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲3個時期，每年2至8月繁殖季節，4至5月產卵盛期，若蟲期分布於4至10月；以成蟲越冬。

等到氣候回暖，越冬成蟲開始活動於荔枝、龍眼的枝梢或花穗上吸食危害，待性成熟後開始交尾產卵。由於龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源植物，為避免蜜蜂採蜜時受藥劑危害死亡，建議農民2月中旬至3月底開花前施藥二至三次，並於開花前10天 （施放小蜂前）停藥，切勿於開花期施藥，避免誤傷蜂群。