防疫過年養蘭療癒花價平穩 嘉義假日花市延長展售

今天小年夜，春節用鮮花祭祖敬神、住家擺設，討喜氣吉祥，新春花市熱絡，碰上疫情嚴峻，防疫過年，台南區農業改良場提供選購撇步，居家賞蘭療癒；為因應消費者採購，嘉義縣花農到嘉市假日花市擺攤，延長展售到大年初五。

「花價平穩！」在梅山鄉經營蘭園的嘉義市假日花市促進會理事長陳良曙說，受疫情衝擊，蘭花銷售量減少，造成損失，他未獲政府紓困，新春期間，花農直銷，讓消費者可以買到質佳、漂亮、多樣蘭花，位在嘉義救國團對面的假日花市，延長展售到大年初五。

「牛年鴻運百蘭開、扭轉乾坤幸福來！」台南區作物改良課花卉研究室研究人員胡唯昭說，蘭有極高的觀賞性，有君子之花之稱，自古以來備受文人雅士讚賞，蘭花是台灣旗艦農產品，品種、栽培技術獨步全球，素有「蘭花王國」的美譽。

原訂3月在台南舉辦的2021台灣國際蘭展停辦，固然可惜，但疫情當下、人心緊繃時，卻也需要這些「療癒系」蘭花安撫舒緩心情。蝴蝶蘭花色有白花、紅花、白花紅心、黃花、黑花、斑點花及其他色花等，必可滿足居家佈置搭配需求。