嘉市科技執法深夜至清晨取締數量最多 忠孝路事故居首

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市警局統計發現，火車站科技執法，深夜至清晨取締數量最多。記者卜敏正／攝影
嘉義市警局統計發現，火車站科技執法，深夜至清晨取締數量最多。記者卜敏正／攝影

農曆春節連續假期將至，嘉義市警局昨分析市區科技執法系統，深夜至清晨時段闖紅燈、超速違規最多，提醒市民該系統為24小時全天候蒐證，違規取締不打烊；另嘉義市忠孝路段有6路口，垂楊路有3路口事故案件多，為市區十大肇事路口，提醒民眾小心駕駛。

嘉義市警局表示，市火車站前科技執法系統，除原有超速、闖紅燈照相取締功能，還配置球型攝影機，針對「違規回轉」、「汽機車不停讓行人」等違規行為全天候蒐證取締，本月1日起執法1周統計，闖紅燈242件、超速162件、違規回轉162件、未禮讓行人9件共計575件。

依照統計發現，本月第一周平均每日82件，較首日蒐證違規205件，及測試期間平均每日592件減少甚多，另分析違規時段，以深夜至清晨時段闖紅燈及超速違規最多。

交通隊長簡政哲指出，嘉義市10大車禍路口中，忠孝路段就有6處路口，包括忠孝路與中山路口、世賢地下道、保建街、新生路、義教街、嘉北街等6個路口，另垂楊路與國華街、新民路、仁愛路口事故也多，吳鳳北路與民族路口也常發生事故。

嘉義市警察局長黃建榮表示，年節慶典連假期間，常有龐大返鄉或旅遊人車潮，造成市區道路車多壅塞，呼籲民眾外出購物或旅遊，應事先做好行程規劃，並配合警方交通指揮及疏導。

嘉義 事故

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