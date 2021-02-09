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不只市府小內閣異動！黃偉哲宣布2區長、13主秘也調整

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲公布區長、公所主秘調整名單。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲公布區長、公所主秘調整名單。記者鄭維真／攝影

台南市長黃偉哲今在市政會議宣布副市長、民政局長、原委會及客委會主委等人異動，隨後也公布內升調動的七股、南化2名區長及13名公所主任秘書名單，希望他們擔任執行市府政策的第一線尖兵，將在農曆過完年後陸續到職。

七股區和南化區長退休所遺職缺，由原新營區公所主秘顏文穗調升七股區長，原鹽水區公所主秘徐全力調升南化區長。

黃偉哲表示，2名主任秘書調升區長職務，連動調整6名主秘職務平調，並有7名課長調升主任秘書職務。區長是執行市府政策的火車頭，主任秘書是輔佐區長、承上啟下最重要的角色，升任主任秘書的人應以區政興盛為己任，用心耕耘，成為區長、市府與民眾溝通的重要橋梁。

6名主任秘書職務平調如下：

東區公所主任秘書陳俊達（原安平區公所主任秘書）

新營區公所主任秘書陳玉惠（原白河區公所主任秘書）

安南區公所主任秘書陳仁偉（原南化區公所主任秘書）

南化區公所主任秘書黃明新（原安南區公所主任秘書）

關廟區公所主任秘書曹明傑（原山上區公所主任秘書）

歸仁戶政事務所主任凃秀惠（原關廟區公所主任秘書）

7名課長調升主任秘書職務如下：

中西區公所主任秘書藍天寳（原北區區公所課長）

仁德區公所主任秘書林禎輝（原大內區公所課長）

安平區公所主任秘書鍾鳴達（原永康區公所課長）

新市區公所主任秘書田塘圳（原山上區公所課長）

白河區公所主任秘書梅兆平（原關廟區公所課長）

鹽水區公所主任秘書林正雄（原北區區公所課長）

山上區公所主任秘書林建男（原楠西區公所課長）

黃偉哲

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