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不只市府小內閣異動！黃偉哲宣布2區長、13主秘也調整
台南市長黃偉哲今在市政會議宣布副市長、民政局長、原委會及客委會主委等人異動，隨後也公布內升調動的七股、南化2名區長及13名公所主任秘書名單，希望他們擔任執行市府政策的第一線尖兵，將在農曆過完年後陸續到職。
七股區和南化區長退休所遺職缺，由原新營區公所主秘顏文穗調升七股區長，原鹽水區公所主秘徐全力調升南化區長。
黃偉哲表示，2名主任秘書調升區長職務，連動調整6名主秘職務平調，並有7名課長調升主任秘書職務。區長是執行市府政策的火車頭，主任秘書是輔佐區長、承上啟下最重要的角色，升任主任秘書的人應以區政興盛為己任，用心耕耘，成為區長、市府與民眾溝通的重要橋梁。
6名主任秘書職務平調如下：
東區公所主任秘書陳俊達（原安平區公所主任秘書）
新營區公所主任秘書陳玉惠（原白河區公所主任秘書）
安南區公所主任秘書陳仁偉（原南化區公所主任秘書）
南化區公所主任秘書黃明新（原安南區公所主任秘書）
關廟區公所主任秘書曹明傑（原山上區公所主任秘書）
歸仁戶政事務所主任凃秀惠（原關廟區公所主任秘書）
7名課長調升主任秘書職務如下：
中西區公所主任秘書藍天寳（原北區區公所課長）
仁德區公所主任秘書林禎輝（原大內區公所課長）
安平區公所主任秘書鍾鳴達（原永康區公所課長）
新市區公所主任秘書田塘圳（原山上區公所課長）
白河區公所主任秘書梅兆平（原關廟區公所課長）
鹽水區公所主任秘書林正雄（原北區區公所課長）
山上區公所主任秘書林建男（原楠西區公所課長）
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