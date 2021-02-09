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雲林二監張燈結綵過新年 自創燈會喜氣洋洋

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
新春年節已到，雲林第二監獄特辦理春節布置比賽，走廊張燈結綵，各式各樣的剪紙，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
新春年節已到，雲林第二監獄特辦理春節布置比賽，走廊張燈結綵，各式各樣的剪紙，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影

新春年節已到，雲林第二監獄特辦理春節布置比賽，走廊張燈結綵，各式各樣的剪紙，象徵春到人間滿福堂，繽紛的布置，充滿濃厚的年味，陪伴無法返鄉的收容人一起迎接金牛年，紓解思念之情。

收容人紛紛展現精湛的手藝與創意巧思，讓每天行走的走廊，搖身一變彷彿穿越時空，朱紅色的高門拱柱上掛滿了一盞盞宮燈，彌補了因疫情而停辦燈會的缺憾；也有運用剪紙工藝，讓原本冰冷的鐵窗上滿載繽紛窗花，充滿年節溫暖，且也呼應二監所在地虎尾北溪厝剪紙藝術村，相映成趣。

收容人運用環保材料創作，用紙漿製成水牛，以伏低拉犁的姿態，象徵作者自我期許，千萬不要好高騖遠、拋開遊手好閒的過去，腳踏實地走向未來。有的作品則展現異國風情者，毫無束縛的想像力及巧手，做出鯉魚旗、櫻花、鳥居及兩側的守護神，讓觀賞者打破隔離的空間，彷彿來到日本。

更有在門廊上創作纏枝花樹，春意盎然的枝頭上立著雀鳥，捎來不只是鄉愁，並有家人們的祝福，盼能在即將到來的新年裡，牛轉人生，蛻變成長。

新春年節已到，雲林第二監獄特辦理春節布置比賽，走廊張燈結綵，各式各樣的剪紙，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
新春年節已到，雲林第二監獄特辦理春節布置比賽，走廊張燈結綵，各式各樣的剪紙，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
新春年節已到，雲林第二監獄特辦理春節布置比賽，走廊張燈結綵，各式各樣的剪紙，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
新春年節已到，雲林第二監獄特辦理春節布置比賽，走廊張燈結綵，各式各樣的剪紙，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影

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