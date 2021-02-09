戴謙將出任台南副市長 稱已完成崑中階段性改造

台南市長黃偉哲今天下午宣布，副市長許育典借調期滿請辭，3月1日由崑山高中校長戴謙接任，戴謙表示，已完成在崑山高中階段性改造工作，高興能繼續為故鄉台南努力。

因許育典由成大借調台南市政府將期滿，許育典也決定請辭，回成大任教，上月間就傳出戴謙可能接任，但戴謙受訪時沒有正面回應，只表示若有機會願意為家鄉拚鬥、努力。

戴謙今天說，市長黃偉哲去年12月底找他，大家都是老朋友，為了讓台南更好，也一直在合作，當黃市長詢問他的意願後，他先問太太的意見，妻子認為，既然是為了台南好，也鼓勵他接下工作，因此同意出任副市長。

戴謙表示，他是去年6月5日受聘擔任崑山高中校長，全力往國際學校努力，這半年來已經教育部同意，掛牌成立國際學校；另國際幼兒園也招了120多名園生，國中部也開始招生，且和威爾森教育集團合作，並相當順利。當然未來還要更加努力，但也期待政府幫忙，以利雙語教育推動。他強調，崑山高中團隊的努力與合作，才能在這麼短時間內有明顯的進步。

戴謙歷任南科管理局局長、國科會副主委、南台大學校長、中油董事長，現任崑山科技大學企業管理系講座教授、崑山高中校長。