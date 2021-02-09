雲林縣府替代辦公處試營運 17日開工後實施分流

年節將至，雲林縣政府提前在斗六鎮南國小活動中心布建「異地分艙分流」替代辦公處，計畫在年後、17日開工後實施。縣長張麗善指出，年假期間員工可能出遊或走春，為防堵收假後出現疫情風險，縣府各副局處長及部分人員將至替代辦公場所上班14天，期間若出現需自主管理或居家隔離者，擬將持續實施分流至風險排除，今附屬機關也同步完成異地辦公規畫。

「公部門防疫再升級」張麗善表示，包括民政、財政、建設、工務、教育、農業、社會、勞青、城鄉、地政、新聞、文化觀光、水利、行政、計畫、人事、主計、政風等18位副局處長及部分人員派駐替代場所辦公至3月2日，3日起恢復合署辦公。

張麗善說，新冠肺炎疫情仍處於緊張階段，但年節期間難免有拜訪親友或出遊行程，為避免公部門作業因疫情而停擺，替代辦公處近日布建完成，包括搭建透明隔罩、座位保持社交距離間隔，目前各進駐人員已試行辦公，確認相關設備及流程操作無誤。

張麗善指出，替代辦公處不開放民眾洽公，進駐人員須從獨立出入口進出，行政處也布建大型防疫機及人工防疫站，同步實施線上與紙本實名制。

此外僅能透過電子公文、電話或視訊等方式洽公，如有紙本公文，則須在紫外線消毒機消毒後才能傳遞，現場另設置保全系統，錄影監控現場設備，並加派2名資訊人員維護資訊設備和線上公文系統等安全；附屬機關今天也依各單位勤務狀態，完成異地辦公規畫。

今年首波分流辦公預計實施2周，一名公務人員說，縣府去年已有相關經驗，大家都很熟悉流程，如今再度啟動，望可避免可能存在的傳播風險；洽公民眾則表示防疫優先，「隔離期滿」後再合署確實較安心。