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雲林縣府替代辦公處試營運 17日開工後實施分流

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣政府替代辦公處僅能透過電子公文、電話或視訊等方式洽公，避免物品接觸，增加交叉感染風險。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府替代辦公處僅能透過電子公文、電話或視訊等方式洽公，避免物品接觸，增加交叉感染風險。記者陳苡葳／攝影

年節將至，雲林縣政府提前在斗六鎮南國小活動中心布建「異地分艙分流」替代辦公處，計畫在年後、17日開工後實施。縣長張麗善指出，年假期間員工可能出遊或走春，為防堵收假後出現疫情風險，縣府各副局處長及部分人員將至替代辦公場所上班14天，期間若出現需自主管理或居家隔離者，擬將持續實施分流至風險排除，今附屬機關也同步完成異地辦公規畫。

「公部門防疫再升級」張麗善表示，包括民政、財政、建設、工務、教育、農業、社會、勞青、城鄉、地政、新聞、文化觀光、水利、行政、計畫、人事、主計、政風等18位副局處長及部分人員派駐替代場所辦公至3月2日，3日起恢復合署辦公。

張麗善說，新冠肺炎疫情仍處於緊張階段，但年節期間難免有拜訪親友或出遊行程，為避免公部門作業因疫情而停擺，替代辦公處近日布建完成，包括搭建透明隔罩、座位保持社交距離間隔，目前各進駐人員已試行辦公，確認相關設備及流程操作無誤。

張麗善指出，替代辦公處不開放民眾洽公，進駐人員須從獨立出入口進出，行政處也布建大型防疫機及人工防疫站，同步實施線上與紙本實名制。

此外僅能透過電子公文、電話或視訊等方式洽公，如有紙本公文，則須在紫外線消毒機消毒後才能傳遞，現場另設置保全系統，錄影監控現場設備，並加派2名資訊人員維護資訊設備和線上公文系統等安全；附屬機關今天也依各單位勤務狀態，完成異地辦公規畫。

今年首波分流辦公預計實施2周，一名公務人員說，縣府去年已有相關經驗，大家都很熟悉流程，如今再度啟動，望可避免可能存在的傳播風險；洽公民眾則表示防疫優先，「隔離期滿」後再合署確實較安心。

雲林縣政府的紙本公文須在紫外線消毒機消毒後才能在替代辦公處內傳遞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府的紙本公文須在紫外線消毒機消毒後才能在替代辦公處內傳遞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府替代辦公處近日已布建完成，包括搭建透明隔罩、座位間隔保持社交距離等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府替代辦公處近日已布建完成，包括搭建透明隔罩、座位間隔保持社交距離等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府在斗六鎮南國小活動中心布建的替代辦公處不開放民眾洽公，縣長張麗善表示派駐人員進入上班前須先消毒手部。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府在斗六鎮南國小活動中心布建的替代辦公處不開放民眾洽公，縣長張麗善表示派駐人員進入上班前須先消毒手部。記者陳苡葳／攝影

張麗善 疫情 社交距離

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