快訊

《男兒王》：隱身暗處，帶來狂歡的「變裝皇后們」

立百病毒人傳人！ 陳時中曝「4恐慌因子」：無藥可醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾農會選舉再生風波 理監事會改選恐將被迫延期

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾農會10名理監事參選人，今天抗議並指控被以不公平審查，剝奪參選權，要求還給他們公道。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會10名理監事參選人，今天抗議並指控被以不公平審查，剝奪參選權，要求還給他們公道。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾農會理監事會改選再生風波，到今天公告截止日，選舉名單尚未完成審核簽署程序，成為雲林縣唯一沒有公告的農會，農會總幹事黃鈺惠今天召開記者會說明，並強調2月21的會員代表大會選舉仍如期舉行，理監事會則將待完成法定審核程序後再擇日改選。

雲林縣政府農會輔導科長高建平也表示，在上次2月1日虎尾農會的審查會結束後，即行文要求理事長丁榮義將會議記錄送府備查，但迄今仍未收到會議記錄，已再行文催促，等收到會議記錄後再依法查核，若有違法之處將會依法予以糾正。

理事長丁榮義今天則只簡單回應，縣府曾表示2月1日的審查會合法，既合法一切就依法行事。

黃鈺惠今天和十多名現任理監事和理監事參選人召開記者會，強調2月1日理監事選舉覆審會完全不合法，違背農會法黨則32條合議制規定，且會後她向立委蘇治芬陳情，農委會今天也以傳真公文明確答覆，針對理事長丁榮義被指1月26日主持審查會，未依選務程序，不顧行政程序法第6條規定，以來源不明的農業使用證明書，對「未檢附該證明者」審查產生差別待遇，影響選務公正，已請雲林縣府就丁榮義作法，是否合宜或違法進行調查處置。

同時針對2月8日農會請求續審理監事參選人資格，不獲丁榮義簽核召開，也請縣府調查不開會原因，並積極協調加速完成審查，以免影響選務，至於將競選連任的理事長擔任審查召集人是否球員兼裁判，也請縣府提供改善意見。

黃鈺惠說，農會選舉審查附件中根本沒有所謂要檢附「農業使用證明書」，且參選資格審查只有及格和不及格兩項，且不及格也須明載原因，但理事長卻以根本沒有的「疑慮」選項，頗回8名參選人資格，當天還不顧縣府人員制止，逕自抽簽號次，全程都有錄影為證。

黃鈺惠強調，2月21日會員代表和小組長選舉仍如期舉行，因理事會選舉公告到今天截止，理事長丁榮義一直躲人，刻意避不開會審查，致程序無法趕在今天截止日公告，只能待他日完成審查程序後再擇期公告，所以理監事選舉將被迫延期。

虎尾農會理事長丁榮義則仍強調一切依法行事。記者蔡維斌／翻攝
虎尾農會理事長丁榮義則仍強調一切依法行事。記者蔡維斌／翻攝

記者會 農委會

延伸閱讀

雲林縣林內鄉7輛垃圾車全燒光 環保署春節前夕送新車救援

延後開學雲林縣最有感 學生：歸還4天的寒假

虎尾農會選舉再起爭端 被喪失資格的參選人控審查不公

阿蓮農會爆總幹事涉侵占公款2千萬 檢搜索農會8人交保

相關新聞

雲林縣府替代辦公處試營運 17日開工後實施分流

年節將至，雲林縣政府提前在斗六鎮南國小活動中心布建「異地分艙分流」替代辦公處，計畫在年後、17日開工後實施。縣長張麗善指...

黃偉哲宣布小內閣4職位調整 戴謙3月1日接任副市長

台南市長黃偉哲今天下午在市政會議中宣布，副市長許育典借調期滿請辭，將由南科前管理局長、崑山高中校長戴謙於3月1日上任，另...

虎尾農會選舉再生風波 理監事會改選恐將被迫延期

雲林縣虎尾農會理監事會改選再生風波，到今天公告截止日，選舉名單尚未完成審核簽署程序，成為雲林縣唯一沒有公告的農會，農會總...

民進黨南市黨部出新招 總統、市長、主委同框政績看板

民進黨台南市黨部又出新招，製作總統蔡英文、市長黃偉哲與市黨部主委潘新傳同框，凸顯經濟成長率的看板，除展現執政成果也向市民...

台南學甲農地爐渣案土壤複驗達標 認定完成改善

台南市學甲農地爐渣案經採樣送檢，結果出爐，台南市環保局今天表示，爐渣粒料確認完成清理，土壤採樣檢測結果遠低於土壤監測標準...

南科效應擴大溪北塞車嚴重 營建署允6億打通東西向路廊

為改善台南曾文溪北地區往來南科交通，擴大招商成效，帶動周邊衛星都市產業發展，以及解決溪北地區邊緣化問題，立委郭國文邀請內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。