虎尾農會選舉再生風波 理監事會改選恐將被迫延期

雲林縣虎尾農會理監事會改選再生風波，到今天公告截止日，選舉名單尚未完成審核簽署程序，成為雲林縣唯一沒有公告的農會，農會總幹事黃鈺惠今天召開記者會說明，並強調2月21的會員代表大會選舉仍如期舉行，理監事會則將待完成法定審核程序後再擇日改選。

雲林縣政府農會輔導科長高建平也表示，在上次2月1日虎尾農會的審查會結束後，即行文要求理事長丁榮義將會議記錄送府備查，但迄今仍未收到會議記錄，已再行文催促，等收到會議記錄後再依法查核，若有違法之處將會依法予以糾正。

理事長丁榮義今天則只簡單回應，縣府曾表示2月1日的審查會合法，既合法一切就依法行事。

黃鈺惠今天和十多名現任理監事和理監事參選人召開記者會，強調2月1日理監事選舉覆審會完全不合法，違背農會法黨則32條合議制規定，且會後她向立委蘇治芬陳情，農委會今天也以傳真公文明確答覆，針對理事長丁榮義被指1月26日主持審查會，未依選務程序，不顧行政程序法第6條規定，以來源不明的農業使用證明書，對「未檢附該證明者」審查產生差別待遇，影響選務公正，已請雲林縣府就丁榮義作法，是否合宜或違法進行調查處置。

同時針對2月8日農會請求續審理監事參選人資格，不獲丁榮義簽核召開，也請縣府調查不開會原因，並積極協調加速完成審查，以免影響選務，至於將競選連任的理事長擔任審查召集人是否球員兼裁判，也請縣府提供改善意見。

黃鈺惠說，農會選舉審查附件中根本沒有所謂要檢附「農業使用證明書」，且參選資格審查只有及格和不及格兩項，且不及格也須明載原因，但理事長卻以根本沒有的「疑慮」選項，頗回8名參選人資格，當天還不顧縣府人員制止，逕自抽簽號次，全程都有錄影為證。

黃鈺惠強調，2月21日會員代表和小組長選舉仍如期舉行，因理事會選舉公告到今天截止，理事長丁榮義一直躲人，刻意避不開會審查，致程序無法趕在今天截止日公告，只能待他日完成審查程序後再擇期公告，所以理監事選舉將被迫延期。