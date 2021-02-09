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民進黨南市黨部出新招 總統、市長、主委同框政績看板

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部製作政績看板並賀新年，總統蔡英文、市長黃偉哲及市黨部主委潘新傳同框。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市黨部製作政績看板並賀新年，總統蔡英文、市長黃偉哲及市黨部主委潘新傳同框。記者鄭惠仁／攝影

民進黨台南市黨部又出新招，製作總統蔡英文、市長黃偉哲與市黨部主委潘新傳同框，凸顯經濟成長率的看板，除展現執政成果也向市民拜年

民進黨台南市黨部今天表示，蔡英文去年以歷史新高票連任，短短1年，創下全世界發展中國家第1名的經濟成長率，股市也屢創新高，並且做到全世界防疫第一，成為各國爭相學習的目標；對內並開辦農民退休儲金、提高公托育兒津貼，國防、外交也帶領台灣再創新頁，因此在農曆年前，推出政績看板，以口號「團結防疫，台灣真好」為主訴求，要在新年期間向市民問候，也報告這些傲人的成績。

主委潘新傳表示，此次政績看板以總統與市長共同搭配的版面，配合標語「台灣2020經濟成長率2.98%，全世界已開發國家中第1名」，強調台灣經濟在疫情期間逆勢成長。

執行長蔡麗青說，共製作20多個看板，設在重要道路路口，除了向大家拜年問候、宣傳執政成果外，也提醒民眾過年期間，防疫工作不鬆懈。

拜年 民進黨

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