結合異業金牛報喜 台南市議員蔡育輝邀家扶親子圍爐送年菜

台南市議員蔡育輝連續3年揪團做愛心，今天與台南紡織、南紡流通事業及華新麗華鹽水廠邀請北台南家扶中心近百名親子家庭一起開心圍爐，除每人有500元紅包還有市價1500元年菜一組，提前預祝新年快樂。

蔡育輝自民國99年開始擔任家扶中心的扶幼委員，經常透過活動提供助學義賣機會，某次義賣高麗菜時曾一站4個小時帶領志工一起吶喊不喊累，他十分關心家扶兒的安心助學方案，民國104年除將獲選市議員票款補助36萬餘元捐出外並再加碼36萬元捐出，108年並再捐出助學金缺口的40萬元，對助學希望工程支持，不遺餘力。每年歲末之際經常主動關懷弱勢家庭並號召異業結盟辦理新春圍爐發紅包活動，曾陸續送過冬衣、帶孩子挑新鞋等。

蔡育輝服務處結合台南紡織、南紡流通事業及華新麗華鹽水廠今天中午在極鮮火鍋新營店舉辦「金牛報喜與家扶親子圍爐團圓樂」活動，邀請北台南家扶中心親子約百人圍爐，並贈送每戶1組年菜，感謝華新麗華副理凃國川到場贈送親子每人500元壓歲錢，在場大人小孩都笑得十分開心。