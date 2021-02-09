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台南學甲農地爐渣案土壤複驗達標 認定完成改善
台南市學甲農地爐渣案經採樣送檢，結果出爐，台南市環保局今天表示，爐渣粒料確認完成清理，土壤採樣檢測結果遠低於土壤監測標準，已完成改善。
南市環保局表示，學甲農地爐渣案，市府環保局以嚴謹、公開的態度監督清理作業，要求業者必須在180個工作天內完成。明祥馨公司去年9月4日至11月18日清理學甲農地大灣段爐渣粒料期間，除派員監控開挖工作及管控清運至合法暫置區，且公開清運工作日誌及各階段的處理及檢測資訊，並24小時直播，民眾可隨時上網監督開挖執行狀況
清理期間，農地地下水、土壤、積水池都有進行水質定期採樣檢測，數值皆未超過法定標準，清理期程快速更創全國爐碴案件首例，約2.5個月完成清理4萬3千餘公噸，清理面積約1.5公頃。另去年12月間採樣送檢，有1處鉻超標，上月15日就不合格處抽驗，均符合管制標準。
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