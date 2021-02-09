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南科效應擴大溪北塞車嚴重 營建署允6億打通東西向路廊

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
立委郭國文（右二）表示，南科效應擴大到溪北，可解決溪北邊緣化，但交通壅塞問題日益嚴重也極待中央挹注經費。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（右二）表示，南科效應擴大到溪北，可解決溪北邊緣化，但交通壅塞問題日益嚴重也極待中央挹注經費。記者吳淑玲／攝影

為改善台南曾文溪北地區往來南科交通，擴大招商成效，帶動周邊衛星都市產業發展，以及解決溪北地區邊緣化問題，立委郭國文邀請內政部營建署長吳欣修於今天到南下到麻豆及西港、七股勘查，爭取闢建跨曾文溪橋樑、與主要連接道路拓寬經費，吳欣修允諾先補助6億元，解決台19甲線麻善大橋與東西向路廊的交通，並請六河局拓寬堤防道路，立即可解決交通瓶頸。

立委郭國文表示，隨著南科蛋黃和蛋清效應越來越大，南科不是原來的新市、善化和安定，南科區已擴大到溪北，溪北邊緣化要靠南科化解快，就是增加就業機會，但溪北越多人到南科上班，交通壅塞就越嚴重，從烏橋中路請營建署協助，把交通運輸系統增加，特別還有麻豆口工業區變成南科的衛星工業區 ，

郭國文說，溪北地區主要透過麻善大橋，走溪埔中路到胡厝寮，隨著南科日益發展，上下班時間塞車已成常態，且途經社區巷道與防汛道路，原先並非設計供民眾通勤使用，除了造成交通阻塞，也導致交通事故頻發，如何改善有其急邀性。

營建署長吳欣修表示，從麻豆接南科的交通長期是有需要，20年前南科蛋黃效應還是鳥蛋，後來變雞蛋，去年一衝變成鴕鳥蛋，南科就業人口增加很多，交通流量以前是走台南永康安南區仁德，現在一部分要移到溪北，還有麻豆工業區開發後受益很大，改善方面，溪埔中路到南科是外環道的概念，繞過胡厝寮，以前溪埔中路會淹水，但這幾年滯洪池整治後，加強是比較有機會，這條東西向道路營建署協助沒有問題，至於新闢南北向跨曾文溪橋道路經費約30億元，因大部分是位在非都市計畫區，建議市府先完成可行性評估計畫，再向公路總局爭取經費。

另外，從台南佳里南41鄉道拓寬增建跨曾文溪橋梁闢建工程，長度是8公里，經費30億元，10年前已提報計畫，可疏解佳里到台南安南區的交通，也提供佳里及西港民眾至南科的替代道路選項，則請南市府工務局再提供最新資料，立委郭國文允諾向行政院長爭取。

郭國文表示，中央應在南科周邊的交通基礎建設挹注更多資源，透過南科聯絡道路的開闢，讓南科四通八達，與周圍的衛星都市與衛星工業區形成一個連帶的生活圈，帶動整個溪北地區的產業發展，解決邊緣化問題，同時舒緩南科快速成長帶來的人口壓力。

立委郭國文（右三）今天邀營建署長吳欣修（左三）到麻豆等地會勘，協助解決南科交通壅塞問題。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（右三）今天邀營建署長吳欣修（左三）到麻豆等地會勘，協助解決南科交通壅塞問題。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（右二）今天邀營建署長吳欣修會勘，協助解決南科交通壅塞問題。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（右二）今天邀營建署長吳欣修會勘，協助解決南科交通壅塞問題。記者吳淑玲／攝影

南科 郭國文 行政院

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