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台南六甲落羽松與烏山頭水庫 大年初一至初四啓動接駁

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲落羽松大年初一至初四啓動接駁服務。圖／六甲區公所提供
台南六甲落羽松大年初一至初四啓動接駁服務。圖／六甲區公所提供

台南六甲落羽松預測農曆春節期間會有另一波人潮高峰，結合烏山頭水庫風景區推出觀光優惠方案，也藉由風景區內廣大腹地，紓解落羽松林區停車空間，在大年初一到初四提供烏山頭水庫入園優惠及遊客接駁服務。

今年受到新冠肺炎疫情影響，許多人無法出國觀光，落羽松及烏山頭水庫皆為戶外空曠景區，環境相對安全許多，春節連假勢必吸引大量人潮南下旅遊，市府交通局協助烏山頭水庫往返落羽松園區交通接駁車的經費補助，方便遊客。

六甲區陳啓榮區長表示，透過立委賴惠員服務處全力協助下，經與農田水利署嘉南管理處協商，接駁措施如下：

1. 烏山頭水庫大門(上車時間)：

09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30

2. 落羽松園區入口(上車時間)：

10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30

3. 烏山頭水庫入園優惠方式：台南市民優惠價每輛車(含乘客)100元、非台南市民優惠價每輛車(含乘客)200元，防疫措施依中央指揮中心規定辦理，優惠期間從2月12日到2月15日止(大年初一到大年初四)。

爲容納並分流眾多的車潮及人流，六甲區公所在落羽松林附近規畫5處停車場，包含周邊道路約可提供750個以上停車位。 

陳啓榮提醒，台1線299K+700處臨時停車場設有流動廁所，請遊客依序排隊使用並小心進出，六甲區公所在停車場、落羽松園區出入口處設有防疫注意事項告示牌，並由林鳳社區志工舉牌走動宣導提醒遊客全程配戴口罩、保持戶外1公尺以上安全社交距離、請勿群聚、禁止飲食。

台南六甲落羽松大年初一至初四啓動接駁服務。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松大年初一至初四啓動接駁服務。記者吳淑玲／攝影

落羽松 水庫 停車場

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