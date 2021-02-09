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隱身羊腸小徑的小城門－兌悅門

中央社 / 台南9日電

走在台南市中西區如同羊腸小徑般的信義街，兩旁小店固然吸睛，但巷尾「兌悅門」更搶眼，這座府城唯一人車可通行的城門雖小，卻是清領台灣府城垣的遺跡，朝聖者終日不絕。

「兌悅門」是清領台灣府城垣的城門之一，隱身在信義街和文賢路口，城門兩側延伸出去的城垣，被鐵皮屋覆蓋，形成奇特的景觀，卻無損它的文資身分，即使是居住在舊城區的老台南人，要找到這座小城門，也得花一點功夫。

「兌悅門」建於清朝道光16年（西元1836年），屬於西外城城門，當時的西外城還有「奠坤門」、「拱乾門」兩座小城門，如今「兌悅門」卻是台灣府城垣殘存下來的4座城門之一，也是文化部去年12月審議通過「台灣府城城門及城垣殘蹟」為國定古蹟前，台灣府城垣唯一的國定古蹟。

不過，「兌悅門」在早年外觀算是不起眼；日本治台期間討論台灣府城垣時的文獻記載，幾乎忽略它的存在；第二次世界大戰後，「兌悅門」存在感依舊薄弱，結果年久失修，出現坍塌、牆面磚塊破損、城門上層被植栽附生，更遭民宅占用。

「兌悅門」高4公尺，牆厚3公尺，通行洞門呈圓拱型，高約2公尺，寬約3公尺，多以咾咕石（珊瑚礁）為材料，上半部是紅磚，下半部是咾咕石，因此也被稱為「咾咕石門」，當地居民則以「甕城腳」稱呼這座小城門，進門後的信義街古稱「咾咕石街」，也是台南僅存人車可通行的台灣府城垣城門，一次可容一輛自小客車進出。

「兌悅門」小歸小，也像府城諸多古廟老街有著傳說。據說當年「兌悅門」完成後，因門洞看起來像「弓」，底下鋪著石板的巷道像「箭」，兩者合一成了蓄勢待發的「弓箭」，帶有煞氣，居民才在城門旁建廟供奉「石獅公」坐鎮。

另外，當地還有「箭煞陣」的傳說，據信「兌悅門」彎曲城垣和巷道的組合，是「五條港」商人對付安平的洋行而設下的，這個陣式主要是破壞對方風水，弓箭對準安平射出，但安平有漢人買辦知道此事，便安置兩尊「石將軍」鎮煞；「石將軍」原先被置於石門國小附近，如今在安平開台天后宮的將軍殿中。

時過境遷，「兌悅門」傳說已漸被人淡忘，但經過近200年歲月洗禮，「兌悅門」已成當地地標和景點，一探究竟的遊客絡繹不絕，不僅可登上城門，想像清領時期居高望下的光景，城門旁多特色小店、咖啡廳、民宿及宮廟，讓遊客隨興而走，體驗濃濃的台南古風。

國定古蹟 石門 咖啡廳

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