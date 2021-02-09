台灣僅存的甕城－大南門

走進台南中西區大南門公園，綠影婆娑中，清領台灣府城垣遺跡「大南門」就在眼前，這座擁有半月型城牆的城門，是當前台灣僅存的「甕城」，老台南人稱為「南門城」。

豔陽下，從中西區樹林街望向大南門公園，被半月型城牆環繞的「大南門」顯得特別耀眼，這座城門是清領台灣府城垣14座城門之一，也是現今殘留的4座城門之一，又稱「寧南門」，從城牆門洞進入，「寧南門」3個大字就在城門之上。

提起「大南門」，老台南人順口就會說「南門城」，原因無他，主要是「大南門」上有城樓，兩側有城牆環繞，是當前台灣僅存的「甕城」，因城牆呈半月型，又稱為「月城」，清領台灣府城垣的8座甕城中，如今只剩下「大南門」。

如同日本關西大阪城，「大南門」也非「原汁原味」，這座始建於清朝雍正3年（西元1725年）的城門，清朝乾隆元年（西元1736年）才改以石材興建，日本據台後，「大南門」和「大東門」成為日治台灣府城垣最早被修繕的兩座城門。

日治「大南門」修繕1927年7月啟動，修繕材料部分來自於拆除東郭門城門，因著眼於管理維護，1929年又闢建大南門公園。第二次世界大戰後，「大南門」城樓年久失修，面臨倒塌危機，1957年6月30日「攝影新聞」曾報導此事。

該來的還是要來，1963年「范迪」颱風過境，「大南門」中樑倒塌壓傷民眾；1967年調查紀錄顯示，「大南門」城樓已倒塌，僅剩門洞，直至1975年台南市政府將城樓修建為鋼筋混凝土構造，但石造城門及城垣大致維持日治時期整修後的樣貌。

「大南門」原是台南市定古蹟，文化部去年12月審議通過「台灣府城城門及城垣殘蹟」為國定古蹟後，身為台灣府城垣城門及殘蹟的「大南門」，將升格成為國定古蹟，事實上，也符合它現有的身分。

走進「大南門」，映入眼簾的是綠地，遊客可利用階梯走上城牆，居高臨下看看周遭景色，也可登上城樓，懷思古之幽情，想像清領時期的光景。「大南門」旁建興國中每逢新生入學、校慶或畢業生離校，學生還能從城門進出校園。

遊客賞玩「大南門」後，不妨到城門旁的「碑林」走走，這裡是台南市歷史建築十景之一及台灣歷史建築百景之一，收藏著「改建台灣府城碑記」等被公告為古物類文化資產的石碑，連結300年來的歷史情懷。