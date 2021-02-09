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見過竹片封面藝術專輯嗎？國際藝術家王文志創作發表
嘉義縣梅山鄉地景藝術家王文志，2010至2019年4次參展「日本瀨戶內國際藝術祭」，多次在歐洲、澳洲等國際創作參展，縣府為他出版發行1988至2020年共32年的藝術創作新專輯，上午在縣府舉行發表會，王文志將專輯當藝術創作，費時1個半月，用竹片當專輯封面吸睛。
創作專輯發表會，法國音樂家Franck Bernede及嘉縣音樂家張浩晟，以大小提琴演奏巴哈無伴奏組曲；茶藝老師趙蘭清帶4位茶師，選用阿里山冬季比賽茶和阿里山頂級紅茶擺茶席。
生長梅山瑞里村的王文志，運用山中靈氣及竹材，到世界各地創作展覽，老家茶農，販售高山茶完成大學學業，結合音樂及茶席發表專輯，融合在地文化與氣息。
王文志串聯家鄉與日本小豆島藝術家，國際藝術交流，翁章梁說，梅山囝仔作品在世界各地和台灣都看得到，把家鄉感情帶到全世界，讓世界看見台灣，看見嘉義，希望王文志繼續創作，把他對生命的理解融入作品，讓縣府再為他出書。
翁章梁2007年嘉縣承辦台灣燈會認識王文志，當時王說 「我們是農業縣，但有高山、海岸、平原及18個鄉鎮當後盾！」讓翁章梁很感動，王文志愛故鄉，在偏鄉農村長大的翁章梁自認是從土裡長出來，王文志也說他作品從土地長出來，嘉縣土地很會黏人具備特殊藝術魔法。
2007至2021年，王文志形容自己帶一根竹子到世界旅行創作。台灣美術史家蕭瓊瑞教授評論說，「他的聖境密室，時而是巍峨高塔、時而是方外斗室，時而如教堂、時而似土丘，既有西方萬神廟的穹頂意象，更接近原始佛教「覆缽」聖塔的造型，始終是高度宗教心靈與聖境密室的追尋與展現。」
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