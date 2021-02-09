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蔡英文去過的阿里山鹿園取得展演許可 春節前合法營業
蔡英文總統為振興觀光經濟，去年7月24日參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」；由於鹿園未依「動物展演管理辦法」許可設置，引發議論。
經嘉義縣政府、嘉義縣家畜疾病防治所與阿里山國家風景區管理管處共同輔導，終於在春節前，讓逐鹿社區合法取得動物展演許可證，讓遊客可以親近梅花鹿，家畜所長林珮如上午將合法展演許可證，發給逐鹿社區合作社專案經理潘怡君，讓社區得以永續發展，帶動觀光。
小英總統命名的小鹿「Ｑ弟」長大了，活潑健康，阿管處為促進八八風災災民產業發展，委託逐鹿社區合作社復育梅花鹿，藉與遊客互動讓民眾更深入鄒族與梅花鹿文化。
為讓公部門委託辦理、具動物保護相關動物展演業者永續經營，以及防止動物福利因展演受損害，縣府去年12月7日公告，指定嘉縣依法設立登記民間團體，如經政府部門委託辦理具動物保護相關動物展演者得具申請資格，得依動物展演管理辦法提出申請。
目前鹿園有17隻（公鹿3隻, 母鹿14隻)）梅花鹿，遊客入園前須聽取專人導覽說明，讓遊客了解梅花鹿與鄒族文化，之前曾發生遊客在園區興奮尖叫或追逐等行為，導致鹿隻驚嚇受傷，或餵飼非專用草料等影響鹿隻健康情事。
家畜所說，民眾餵養前須接受動物保護教育宣導；逐鹿社區歡迎民眾春節參觀，但務必遵守園區規定，也希望藉由與鹿隻互動讓民眾體認與學習如何保護動物。
逐鹿社區是縣府與紅十字總會合作所興建，2011年11月動工，2012年12月入住，住戶大多是阿里山鄒族族人，共計156戶，是八八風災規模最大永久屋基地，目前有300人居住於此，取名「逐鹿社區」。
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