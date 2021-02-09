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蔡英文去過的阿里山鹿園取得展演許可 春節前合法營業

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
總統蔡英文去年參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」。長大了，活潑健康。圖／嘉縣家畜所提供
總統蔡英文去年參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」。長大了，活潑健康。圖／嘉縣家畜所提供

蔡英文總統為振興觀光經濟，去年7月24日參觀嘉義縣阿里山鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」；由於鹿園未依「動物展演管理辦法」許可設置，引發議論。

經嘉義縣政府、嘉義縣家畜疾病防治所與阿里山國家風景區管理管處共同輔導，終於在春節前，讓逐鹿社區合法取得動物展演許可證，讓遊客可以親近梅花鹿，家畜所長林珮如上午將合法展演許可證，發給逐鹿社區合作社專案經理潘怡君，讓社區得以永續發展，帶動觀光。

小英總統命名的小鹿「Ｑ弟」長大了，活潑健康，阿管處為促進八八風災災民產業發展，委託逐鹿社區合作社復育梅花鹿，藉與遊客互動讓民眾更深入鄒族與梅花鹿文化。

為讓公部門委託辦理、具動物保護相關動物展演業者永續經營，以及防止動物福利因展演受損害，縣府去年12月7日公告，指定嘉縣依法設立登記民間團體，如經政府部門委託辦理具動物保護相關動物展演者得具申請資格，得依動物展演管理辦法提出申請。

目前鹿園有17隻（公鹿3隻, 母鹿14隻)）梅花鹿，遊客入園前須聽取專人導覽說明，讓遊客了解梅花鹿與鄒族文化，之前曾發生遊客在園區興奮尖叫或追逐等行為，導致鹿隻驚嚇受傷，或餵飼非專用草料等影響鹿隻健康情事。

家畜所說，民眾餵養前須接受動物保護教育宣導；逐鹿社區歡迎民眾春節參觀，但務必遵守園區規定，也希望藉由與鹿隻互動讓民眾體認與學習如何保護動物。

逐鹿社區是縣府與紅十字總會合作所興建，2011年11月動工，2012年12月入住，住戶大多是阿里山鄒族族人，共計156戶，是八八風災規模最大永久屋基地，目前有300人居住於此，取名「逐鹿社區」。

逐鹿社區梅花鹿園，春節前取得合法展演證件 ，歡迎民眾參觀，但務必遵守園區規定。圖／嘉縣家畜所提供
逐鹿社區梅花鹿園，春節前取得合法展演證件 ，歡迎民眾參觀，但務必遵守園區規定。圖／嘉縣家畜所提供
嘉縣家畜所長林珮如(右)上午將梅花鹿園合法展演許可證，發給逐鹿社區合作社專案經理潘怡君(中)，讓社區得以永續發展，帶動觀光。記者魯永明／攝影
嘉縣家畜所長林珮如(右)上午將梅花鹿園合法展演許可證，發給逐鹿社區合作社專案經理潘怡君(中)，讓社區得以永續發展，帶動觀光。記者魯永明／攝影

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