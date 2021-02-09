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馬英九牛年春聯來嘉義市！議員爭取200份發完為止
農曆春節將屆，前總統馬英九日前寫下牛年春聯「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」在多縣市發放，但許多嘉義市民無從索取，國民黨市黨部坦言「有、但數量不多」，嘉義市議員陳家平昨向馬辦爭取到200份，開放民眾索取，另市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉服務處也都提供索取、送完為止。
「嘉義怎麼沒發馬英九春聯？」嘉義市陳姓市民上周去電市黨部，詢問是否有馬英九春聯，並質疑為什麼上月底各縣市陸續都有發，嘉義縣市怎沒聽到消息？
嘉義市黨部主委蔡明顯表示，馬英九辦公室日前發布春聯領取地點，的確沒有嘉義縣市，市黨部有爭取約200份，交縣市議員發送，黨部現有數量的確不多。
陳家平說， 黨部提供給他的馬英九春聯，日前已被索取一空，上周六他又自行爭取200份，歡迎民眾到服務處索取，每人限2份，發完為止。
馬英九日前解釋親春聯「心天之心平常心、樂天之樂金牛樂」說，心天之心就是要重視民意，樂天之樂就是要民眾抱持樂觀的心，才能安然度過新冠肺炎疫情，與政府開放萊豬進口。
嘉義市議員陳家平服務處：嘉義市垂楊路504號。即日起周一至周六，中午12點至晚上7點開放索取。
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