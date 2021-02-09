快訊

趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

微胖的人比瘦子更長壽？BMI當健康指標真的可靠嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九牛年春聯來嘉義市！議員爭取200份發完為止

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市議員陳家平爭取到200分馬英九牛年春聯，即日起在服務處發送，送完為止。記者卜敏正／攝影
嘉義市議員陳家平爭取到200分馬英九牛年春聯，即日起在服務處發送，送完為止。記者卜敏正／攝影

農曆春節將屆，前總統馬英九日前寫下牛年春聯「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」在多縣市發放，但許多嘉義市民無從索取，國民黨市黨部坦言「有、但數量不多」，嘉義市議員陳家平昨向馬辦爭取到200份，開放民眾索取，另市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉服務處也都提供索取、送完為止。

「嘉義怎麼沒發馬英九春聯？」嘉義市陳姓市民上周去電市黨部，詢問是否有馬英九春聯，並質疑為什麼上月底各縣市陸續都有發，嘉義縣市怎沒聽到消息？

嘉義市黨部主委蔡明顯表示，馬英九辦公室日前發布春聯領取地點，的確沒有嘉義縣市，市黨部有爭取約200份，交縣市議員發送，黨部現有數量的確不多。

陳家平說， 黨部提供給他的馬英九春聯，日前已被索取一空，上周六他又自行爭取200份，歡迎民眾到服務處索取，每人限2份，發完為止。

馬英九日前解釋親春聯「心天之心平常心、樂天之樂金牛樂」說，心天之心就是要重視民意，樂天之樂就是要民眾抱持樂觀的心，才能安然度過新冠肺炎疫情，與政府開放萊豬進口。

嘉義市議員陳家平服務處：嘉義市垂楊路504號。即日起周一至周六，中午12點至晚上7點開放索取。

嘉義 春聯 馬英九

延伸閱讀

影／馬英九至義天宮發春聯 現場抽考媽祖小常識

影／馬英九至義天宮發春聯 韓國瑜前隨扈「特勤吳彥祖」現身

半夜地震警報狂響 嚇到？馬英九：睏到不知人

影／馬英九：罷捷案雖敗猶榮 對蔡政府是警惕

相關新聞

疫情降溫吵停辦活動快恢復 台南人喊「還我鹽水蜂炮」

部桃疫情危機解除，之前配合疫情、許多年節期間活動被取消，現在也面臨到民眾追討「還我活動」的壓力，台南市長黃偉哲的臉書就湧...

採買年貨小心吃罰單 台南新化老街停車亂象警加強取締

春節年前，台南新化警分局於新化老街展開取締、勸導違規停車輛等其它違規情事，以維護老街市區景觀及交通秩序，同時讓春節返鄉過...

馬英九牛年春聯來嘉義市！議員爭取200份發完為止

農曆春節將屆，前總統馬英九日前寫下牛年春聯「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」在多縣市發放，但許多嘉義市民無從索取，國民黨...

趕年節開通！台南新都路拓寬 南區往市區、掃墓更便捷

穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，也是南門路、國民路通往西門路一段的捷徑，但原本道路只有4到6...

退役將軍讀軍校時救險滅頂男童 半世紀後他尋恩人致謝

69歲嘉義縣布袋鎮陸軍退役少將蔡崇溪，53年前就讀陸軍官校，有一天休假回家外出運動，碰巧發現1名小六男童掉落抽沙浚深的積...

嘉市新防疫政策 新生兒出生就送迷你版防護面罩

疫情嚴峻，無論大人或小孩，只要出入公共場合，都要戴口罩保護自己，但沒有適合新生兒的口罩，如何防疫成不少新手父母最頭痛的問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。