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趕年節開通！台南新都路拓寬 南區往市區、掃墓更便捷

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，也是南門路、國民路通往西門路一段的捷徑，台南市政府趕在農曆年前完成拓寬，希望掃墓更便捷，南區通往市區也更方便。記者鄭維真／攝影
穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，也是南門路、國民路通往西門路一段的捷徑，台南市政府趕在農曆年前完成拓寬，希望掃墓更便捷，南區通往市區也更方便。記者鄭維真／攝影

穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，也是南門路、國民路通往西門路一段的捷徑，但原本道路只有4到6公尺寬，常造成交通阻塞，台南市政府趕在農曆年前完成拓寬，希望掃墓更便捷，南區通往市區也更方便。

台南市長黃偉哲今天出席開通典禮，他表示，以往民眾行經新都路前往南山公墓祭祀，常因道路狹窄導致會車不易，造成交通阻塞，2019年在協助自主遷移先人墳墓的民眾，以及六信高中同意退縮圍牆以配合道路拓寬之下，新都路拓寬工程總算如期完工。

工務局長蘇金安說，市府為解決民眾對先人的尊重與思念，讓前往南山公墓掃墓祭祖更便捷，籌款約1.07億元，趕在農曆年前完成南門路到西門路之間的新都路拓寬改善工程，並在道路兩側設置綠籬，提升道路景觀，讓民眾通行更加舒適。

蘇金安指出，新都路拓寬改善長度約1133公尺，寬度增為12到15公尺，歷經1年多施工，包括雙向混合車道及機慢車道、排水側溝約1990公尺、排水箱涵60公尺、集水井3座及淨水池1座，還有道路兩側設置72座LED路燈、景觀綠美化圍籬734公尺；其中，側溝施作因基於保護地下古墓，且在不影響排水之下，原設計側溝深度1.5公尺改為1.2公尺，管線開挖深埋深度也控制1.2公尺。

新都路鄰近亞洲餐飲學校及六信高中、水交社文化園區等，完工通車後將與西門路、大成路、中華南路與南門路串聯成路網，讓交通更為順暢，市府期許能增加觀光效益。

穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，也是南門路、國民路通往西門路一段的捷徑，台南市政府趕在農曆年前完成拓寬，希望掃墓更便捷，南區通往市區也更方便。記者鄭維真／攝影
穿越台南市南區南山公墓的新都路是台南喪葬、祭祖重要道路之一，也是南門路、國民路通往西門路一段的捷徑，台南市政府趕在農曆年前完成拓寬，希望掃墓更便捷，南區通往市區也更方便。記者鄭維真／攝影

車道 綠美化 黃偉哲

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