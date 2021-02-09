南市資訊教育連續7年拿特優 學習平台人數1年曾22倍

教育部公布縣市資訊教育評比，台南市再獲特優，己是連續7年拿下特優。市長黃偉哲表示，南市以12年國教政策及本智慧城市發展方向為藍圖，積極打造前瞻性的資訊科技學習環境，推動飛番教學雲與行動學習，培養校園行動學習創新教學新動能，感謝師生的支持與教育部的肯定。

教育局長鄭新輝局長表示，隨著AI人工智慧的普及化、AR、VR相關技術成熟發展，資訊科技已成為攸關人類社會發展的重要領域。108 新課綱上路，國中生開始學資訊科技，南市更將年齡往下降至小三學Scratch，並舉辦中小學Scratch程式設計競賽，於107年有357隊參加，至109年高達690隊，全市參賽率成長93%。

他上任後提出「BASIC五力」，其中的智慧科技力在Scratch教學與競賽上充分展現。透過應用Scratch等程式軟體的學習，培養問題拆解、抽象化、演算法、模式識別等運算思維核心能力，並橫向跨領域運用以扎根基本學力。

因應「數位原民」的學生世代，鄭新輝表示，將善用孩子「優勢發展」的特點，今年將擴大推動科技輔助自主學習計畫，結合教育部因材網及南市自建的飛番雲教學平台，延續學生課後自主學習動機，達成深度學習。資訊中心也會持續開發「競趣玩iplay」遊戲平台，在學習中加入遊戲元素，提升學習動機。南市應用自主學習平台人數，已由108年的2530人提升到109年的5萬5774人，增加22倍。