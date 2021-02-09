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退役將軍讀軍校時救險滅頂男童 半世紀後他尋恩人致謝
69歲嘉義縣布袋鎮陸軍退役少將蔡崇溪，53年前就讀陸軍官校，有一天休假回家外出運動，碰巧發現1名小六男童掉落抽沙浚深的積水坑洞，他奮不顧身，搶救男童生命；男童張治嵩長大從軍轉服公職，擔任台南市永康戶政事務所主任，四處找恩人，直到退休最近才輾轉找到蔡崇溪，7日帶妻子及伴手禮，到布袋答謝恩人救命之恩，重敘逾半世紀的救人情緣。
「蔡將軍是我再造恩人！」66歲張治嵩說，民國57年就讀小六，和一群同學遊玩，在布袋後寮東宮廟前面，不小心掉落坑洞，險遭滅頂，情況危急，當時蔡崇溪救他脫離坑洞，他回家不敢跟父母講，生病3個月，後來長大四處打聽恩人蔡崇溪下落答謝。
他2年前退休，透過布袋鄉親打聽蔡崇溪，最後經由台南高分院退休的蔡姓法官指引，找到恩人蔡崇溪，「沒有蔡崇溪當年英勇救我，我的生命就無法延續，也就沒有現在1對子女4名孫子」，感念蔡將軍救命恩澤，恩同在造！
「一切都是機緣！」蔡崇溪說，57年布袋後寮東宮廟前面的魚港在挖泥浚深，讀小六張治嵩不小心掉到深坑中，被他救起來，距今過了53年，他從來沒有跟別人提起。
日前在line我是布袋人群組」有人問他「是不是蔡崇溪，是否曾在布袋魚港後寮東宮廟前面救過1名孩子，如果是的話我就是我的救命恩人」，「勾起我曾在布袋港救過3個人的回憶，我也沒想到53年後竟與被救的學生見面，人生真是緣分啊！」當時救人英勇事蹟，報紙刊登「蔡崇溪見義勇為，救落水小童」新聞。
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