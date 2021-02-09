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嘉市新防疫政策 新生兒出生就送迷你版防護面罩
疫情嚴峻，無論大人或小孩，只要出入公共場合，都要戴口罩保護自己，但沒有適合新生兒的口罩，如何防疫成不少新手父母最頭痛的問題，嘉義市長黃敏惠今天宣布，疼惜嘉義市的baby，即日起委託各接生醫療院所，只要設籍嘉市的民眾生出新生兒，就送迷你版的「防護面罩」當見面禮，守護新生兒健康。
衛生局指出，新生兒進出醫院頻繁，可能要打卡介苗、B型肝炎疫苗、破傷風等預防性疫苗，但疫情期間，父母會擔心幼小的新生兒有染疫風險，但又找不到適合給幼兒的口罩或面罩。
嘉義市所贈的防護面罩以新生兒的頭型設計，適合在3個月內出生的新生兒，黃敏惠表示，面罩上頭的造型像皇冠，代表每位寶寶都是嘉義市的小公主、小王子，戴它進出醫院打預防針，就能多一層保護，阻隔飛沫傳染的風險，保護小嬰兒的安全。
衛生局指出，這套防護面罩是由嘉義基督教醫院設計，衛生局第一波已購買四百組，未來會持續購買，只要疫情仍在，就會送面罩給新生兒。父母任何一方設籍在嘉義市、於110年2月8日後出生之新生兒，而設籍在嘉義市但在外縣市出生的寶貝，歡迎家長在上班時間與市府衛生局聯繫，電話05-2338042，洽林小姐或黃小姐。
黃敏惠提醒，爸爸媽媽盡量不要帶寶寶到人潮擁擠的地方，大人外出回家後，外出服換掉並且徹底洗手，尤其是餵母奶、抱寶寶前要記得先洗手，避免病毒接觸到寶寶。
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