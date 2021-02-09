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北港體育場改造為公園 以新面貌成為親子踏青好去處

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／攝影

營建署推動城鎮之心的雲林縣北港文化生活園區亮點發展計畫，改造北港鎮運動公園，將原有操場改造為親子園區，去年12月完工，雲林縣長張麗善今天率員視察改造成果並宣布正式開放供民眾使用，至於草地平整、防撞安全防護、遮陽、涼亭等設施，將在後續計畫施工時一併建議改善。

縣府城鄉處長林長造表示，該計畫工程約8250萬元，將交通系統、觀光發展、公共生活空間三方面結合，帶出北港特有城鎮狀態，打破現今空間零碎的樣態，營造開放綠意的生活文化園區。

主要改造分為兩大區域，第一區工項包含廢棄及老舊設施拆除、排水改善、兒童遊戲區及環形PU休憩慢跑道增設、鴻喜亭整修、簡易澆灌系統、照明及綠化等項目，第二區為北港溪河濱公園以南約1270公尺堤段，進行植栽、增設擋土牆、堤頂休憩廣場、鋪面、人行觸控號誌等。

縣長張麗善表示，北港運動公園為北港鎮民主要的運動休閒場所，但經調查多數人都聚集於外圍步道活動，內部操場使用率低且有風吹沙等問題；縣府為優化公共空間機能、提升使用率，將原有操場重整改造，增設彈跳、溜滑梯、盪鞦韆、沙池、攀爬、PU慢跑道等，營造老少一起同樂的空間，發揮最佳效益，新公園即日可開放使用，為春節踏青運動最佳去處。

雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處，雲林縣長張麗善會同里長和民代踏勘工程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處，雲林縣長張麗善會同里長和民代踏勘工程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處，雲林縣長張麗善會同里長和民代踏勘工程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處，雲林縣長張麗善會同里長和民代踏勘工程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處，雲林縣長張麗善會同里長和民代踏勘工程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處，雲林縣長張麗善會同里長和民代踏勘工程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港體育公園原有的田徑場，以新面貌改造成為親子踏青好去處。記者蔡維斌／攝影

北港 張麗善

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