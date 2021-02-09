嘉義市能成為Cosplay城嗎？議員邀玩家拍給你看

嘉義市議員鄭光宏邀請「願い 鹿キツネ」、「白鹿 アル」等兩名Cosplay（角色扮演）玩家，打扮成動漫「Re:從零開始的異世界生活」雷姆、拉姆的角色，在檜意森活村、嘉義製材所、錦城嘉義租書店書牆前拍攝一系列照片，希望用另一種方式行銷嘉義市的美。

這組照片是由嘉義市攝影師林盈吉、孫世昌等人拍攝，鄭光宏今天早上一發上臉書，就引起網友好評，沒想到嘉義市也可以成為「Cosplay城市」。

鄭光宏說，嘉義市愛玩Cosplay的年輕人很多，高中、大學都有動漫或COS相關社團，高中職也有服裝設計科系，甚至南臺灣最大的動漫圖書供應商智豐圖書就在嘉義市。如果商機龐大的動漫、COS產業，能搭配嘉義市的古蹟、景點，一定能在觀光產業有加成作用。