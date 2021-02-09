疫情降溫吵停辦活動快恢復 台南人喊「還我鹽水蜂炮」

部桃疫情危機解除，之前配合疫情、許多年節期間活動被取消，現在也面臨到民眾追討「還我活動」的壓力，台南市長黃偉哲的臉書就湧入大批的留言「還我鹽水蜂炮」、「還我體育競賽」等，市府則回應「應該會陸續做調整」。

部桃之前疫情嚴峻，有擴散為社區流行的危機，引發全台各縣市的緊張，加上不少自國外返鄉過年，可能成為防疫破口，各地紛紛將大型活動取消。

台南之前取消醫院與養護機構的探視，因為春節在即，很多家屬紛紛反應沒辦法與長輩一起吃年夜飯或探視，實在不人道，也有人在黃偉哲臉書上留言大罵，在部桃危機7日宣布解除後，市政府8日馬上宣布解除禁止探視的規定，平息眾怒。

而之前市府宣布取消鹽水蜂炮活動時，由於是地方上一年一度的大事，也牽涉到地方經濟，取消時也引發地方眾怒，在部桃危機消除後，就陸續有人上市長臉書，「西螺燈會照常舉辦，請問黃偉哲市長你說的疫情已經獲得控制，那我們鹽水蜂炮也應該要環給我們了吧？」「市長鹽水武廟關聖帝君在找你喝咖啡～」要求要恢復舉辦。

此外，還有網友要求要恢復原先停辦的體育競賽活動，「有多少選手努力了多久，卻因為市府一個公文比賽暫緩，導致比賽直接不辦，或是移到外縣市，這樣真的比較好嗎？」「疫情的關係真的兩難，但是運動員努力的付出，不應該因為這樣把他們的舞台給收掉！有很多運動員為了成績，過年也沒有休息！希望可以決策配合疫情做調整」、「3月的比賽您下公文不能辦！統統延期…延期…延期…然後市民準備好練習，只能到外縣市比（外縣市能辦，台南不能辦）台南真的是古蹟之都啊…然後到外縣市比賽若真感染了，再將病毒帶回來台南！」