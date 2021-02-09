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景觀斜張橋蒜頭大橋通車未設機車道人行道 居民怕上橋

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
造價9億3千萬元的嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋，改建工程完工，6日下午開放通車。圖／嘉縣府提供
造價9億3千萬元的嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋，改建工程完工，6日下午開放通車。圖／嘉縣府提供

造價9億3千萬元的嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋，改建工程完工，6日下午開放通車，才通車3天，當地朴子市溪口里民抱怨，大橋規畫4線快車道，未設機車、人行道，路寬車輛多車速快，居民騎機車不敢上橋，也不敢步行跨越大橋。

「沒有機車道、人行道，上橋使人害怕！」溪口里前里長張六批說，當初建大橋開協調會，主辦單位曾表明會規畫機車道及人行道，結果上周末啟用開放通車，只見4線車道都是車輛在行駛，沒有機車道、人行道，居民心驚膽跳，不敢騎車上橋。

張六表示，鄉下老人多，居民當初想大橋改建完工，可以散步上橋看景觀，步行上橋運動，如今4線道全是快車道，居民不敢走上橋，過去未改建，只有2線道，路窄車禍多，如今路寬加長，應速補救，增設機車及人行道，讓居民安心上橋用路。

縣府建設處長郭良江說，蒜頭大橋橋寬16公尺，扣掉護欄淨寬15公尺，目前配置快車道3.25公尺，混合車道配置3. 75公尺，路肩各50公分。如果配置機車道（規定2公尺），只能配置一快車道，剩下當路肩（太寬）；最主要是配合兩邊引道，朴子市及六腳鄉都是單向雙車道，無機車道銜接問題。

蒜頭大橋塔設計採故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，高73公尺相當20層樓高，上周末縣長翁章梁與來賓共同剪綵通車，這座媲美「美國舊金山霧中金門大橋」景觀橋，與故宮南院相互輝映，成為嘉縣新地標景點，新春夜間全彩燈光閃爍，過年新增觀光休閒去處。

造價9億3千萬元的嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋，改建工程完工，6日下午開放通車。圖／嘉縣府提供
造價9億3千萬元的嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋，改建工程完工，6日下午開放通車。圖／嘉縣府提供

車道 人行道 朴子

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