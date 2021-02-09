採買年貨小心吃罰單 台南新化老街停車亂象警加強取締

春節年前，台南新化警分局於新化老街展開取締、勸導違規停車輛等其它違規情事，以維護老街市區景觀及交通秩序，同時讓春節返鄉過年的遊子及至新化老街採買年貨的民眾，留下一個乾淨整潔、交通順暢的好印象。

新化警分局新化轄區各派出所的警力，展開「清除道路障礙」專案工作，針對新化中山、中正、忠孝等市區主要街道佔用堆積物品、設攤廣告及作為工作場所等，影響人車通行和市容等違規，執行勸導、取締及清除工作，期望還給用路人行的安全及整潔的市容環境。

警方表示，新化老街因附近停車空間有限，建議採買民眾可搭乘公共運輸工具或共同搭乘汽機車，以減少停車之麻煩與不便，如有需要停車之民眾可以至新化街役場地下室設有付費停車場。

新化警分局提醒民眾，停車不受罰小技巧，即停駛時勿在紅線、黃線、網狀線、路口10公尺、公車招呼站10公尺內停車，停車時需注意不占用車道，勿擋到其它用路人通行。注意上述小技巧，荷包就會不失血。