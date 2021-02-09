快訊

翁山蘇姬的崩潰？緬甸政變軍政府2.0下一步謀算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

採買年貨小心吃罰單 台南新化老街停車亂象警加強取締

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝

春節年前，台南新化警分局於新化老街展開取締、勸導違規停車輛等其它違規情事，以維護老街市區景觀及交通秩序，同時讓春節返鄉過年的遊子及至新化老街採買年貨的民眾，留下一個乾淨整潔、交通順暢的好印象。

新化警分局新化轄區各派出所的警力，展開「清除道路障礙」專案工作，針對新化中山、中正、忠孝等市區主要街道佔用堆積物品、設攤廣告及作為工作場所等，影響人車通行和市容等違規，執行勸導、取締及清除工作，期望還給用路人行的安全及整潔的市容環境。

警方表示，新化老街因附近停車空間有限，建議採買民眾可搭乘公共運輸工具或共同搭乘汽機車，以減少停車之麻煩與不便，如有需要停車之民眾可以至新化街役場地下室設有付費停車場。

新化警分局提醒民眾，停車不受罰小技巧，即停駛時勿在紅線、黃線、網狀線、路口10公尺、公車招呼站10公尺內停車，停車時需注意不占用車道，勿擋到其它用路人通行。注意上述小技巧，荷包就會不失血。

另新化轄區之虎頭埤風景區、山上水道及花園博物館、左鎮化石園區皆有提供停車空間讓出遊民眾安心停車，如停車空間真的不足停於路邊時，注意上述小技巧，才可免於受罰。

台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局在新化老街展開勸導及取締違規停車。記者吳淑玲／翻攝

老街

延伸閱讀

聽說孩子不回家過年？爸媽急從老家寄來「1隻羊」當年貨

脆弱家庭好開心 深坑區長陪伴賣場買年貨

影／守護與傳承！一個退休公務員回鄉10年推動社造感人故事

台南新化老街百年布行91歲阿嬤看店 警消宣導防火還送哨子

相關新聞

台南長照點 將採中央廚房供餐

台南市目前有178個C級長照據點供應長者餐食，但有部分據點設備簡陋，還有志工蹲路邊洗菜，煮食的人員也都是志工，沒有廚師、...

採買年貨小心吃罰單 台南新化老街停車亂象警加強取締

春節年前，台南新化警分局於新化老街展開取締、勸導違規停車輛等其它違規情事，以維護老街市區景觀及交通秩序，同時讓春節返鄉過...

四湖生育送紅包 每胎補助1.6萬元

雲林縣四湖鄉今年開辦生育補助，只要出生兩個月內在四湖鄉設籍的嬰兒，每胎補助1萬6千元，加上縣府每胎1萬元補助，新生兒家庭...

提升效率 嘉市消防局覓新據點

行政院長蘇貞昌日前到嘉義市，宣布由前瞻經費補助消防局興建新廳舍費用，嘉市消防局已決議斥資8500萬在湖子重畫區打造消防局...

滯洪池工地埋廢棄物 新港農民抗議

嘉義縣府水利處在新港鄉興建埤子頭滯洪池，還未完工，近日卻被發現工地內偷埋大量廢棄物，逾20名農民擔心水質汙染，昨天到場抗...

台南市場外送年菜 滿二千免運費

受疫情影響，許多民眾不願到市場人擠人買年菜，台南市經發局結合13處傳統市場與在地外送平台，共推年菜送到家服務，運費最低只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。