治安工作沒有假期 台南市長黃偉哲今晚慰勉員警辛勞
「治安工作沒有假期，維護交通工作也沒有假期，感謝員警辛勞付出！」春節前後員警犧牲假期，加強安全維護交通和治安，台南市長黃偉哲今晚8點多先後前住交通警察大隊、第六分局、金華社區守望相助隊慰勉關心，贈送年節慰問禮品，祝賀執勤人員新年快樂、萬事如意。
黃偉哲由台南市警察局長方仰寧、義警大隊大隊長魏正宗、守望相助巡守大隊大隊長宋俊明等人共同陪同，受到員警熱烈歡迎。
黃偉哲說，2020年上半年治安滿意度台南市六都中名列第一，綜觀2020年警政成果，如全般刑案、傷亡類交通事故發生件數，都較去年減少，尤其攔阻詐騙件數更是全國第一，靠著大家的努力，帶給了市民朋友安心生活的環境。
方仰寧表示，針對台南市車禍事故居高不下問題，他上任後將從速度管理，加強路口禮讓宣導著手改善。速度管理是白天重要路口為了疏解車流，交通號誌有必要連貫，但晚上車流量少時，交通號誌有必要控制，讓車輛減速慢行。路口禮讓則是加強宣導轉彎車要禮讓直行車，駕駛人行經路口減速慢行，依號誌行車，改變民眾駕駛行慣，一起來來保障行車的安全。
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