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農曆年前入袋！ 台南農漁寒害災損救助金今撥款
年初寒流造成南市農漁業損失，農委會公告文蛤混養虱目魚（工作魚）、明豐6號硬質玉米、明豐6號青割玉米、大目種番荔枝冬果等列入農業天然災害現金救助及低利貸款地區，目前趕在春節前將救助金撥入農漁民口袋。
台南市政府農業局表示，農委會公告列入救助的區域和品項，包括七股區、北門區、將軍區及安南區文蛤混養虱目魚；鹽水區、將軍區、新營區、佳里區及北門區明豐6號硬質玉米；鹽水區、將軍區、新營區、下營區、佳里區及北門區明豐6號青割玉米；歸仁區大目種番荔枝冬果，共有1035名漁民、66名農民向魚塭及土地所在地公所提出救助申請。
農業局長謝耀清表示，市長黃偉哲體恤農漁民，指示市府團隊加快救助作業腳步，經核算本次虱目魚寒害災損部分，共計核撥876位漁民1435萬餘元救助金；58位農民208萬餘元救助金，已於今日由各公所將救助金匯入農漁民帳戶，協助農漁民儘速復耕復養。
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