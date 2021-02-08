影／惡劣！嘉縣滯洪池驚見偷埋廢棄物 居民氣憤明開挖

嘉義縣新港鄉北港溪沿岸埤子頭滯洪池107年10月底發包動工，以舒緩水患，但近日卻有農民發現工地埋有大量廢棄物，今天下午在多名議員的支持下至工程處群聚抗議，水利處和環保局明天下午1點開挖，釐清肇事責任。

嘉義縣新港鄉北港溪沿岸農地長年飽受水患之苦，縣府水利處107年10月底外包興建「埤子頭滯洪池」，第一期工程面積達11公頃，容水量可達51萬立方公尺。

但前年3月工程曾因土地徵收問題暫緩施工數月，如今又有農民發現工程地偷埋廢棄物，除擔心影響作物收成，更質疑縣府和施工單位舞弊。

附近居民陳永興說，施工單位預計挖4米溝渠，卻挖了10米，剩餘6米用廢棄物和土質填充，藉此獲利，當地居民不滿已久，望施工單位和檢警務必嚴查。

工程承攬商慈龍營造公司經理林威宏表示，工程團隊上周六開挖滯洪池第一期工程第三路側溝，僅開挖200米，便發現地下埋有廢棄物，工程團隊隨即停止作業，「無法研判廢棄物是否近日埋設」，報請相關單位化驗。

縣議員林于玲表示，土地汙染對農民造成很大困擾，警方應與環保局配合，盡速釐清「這些東西到底有沒有毒，來源為何」，讓民眾過個好年；但警方也私下透漏，所內人員編制固定，很難抽出人力24小時釘哨。

嘉義縣環保局今天下午派員到場稽查，表示現場為大量民生、事業混和廢棄物，明下午1點將配合水利處開挖，若民眾隨意棄置廢棄物，將負刑事責任，依廢棄物清理法，處一年以上五年以下有期徒刑。

新港鄉古民社區以盛產多樣蔬果為名，除花椰菜、清江、白菜外，當地空心菜更製成水餃、麵條等名揚國內外，當地農民表示，一分地每年平均約可收成5至60萬。