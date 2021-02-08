兵馬俑矗立嘉義田間引注意 果農：防範小偷光顧

嘉義縣民雄鄉一名果農因栽種的水果時常遭竊，特別在田間放置與一般人高大的兵馬俑複製品，希望能嚇阻小偷不要再光顧；這名果農今天說，真的沒有小偷，不知道是不是發揮作用。

日前一名簡姓民眾路過國立中正大學後方的田間，發現這一座兵馬俑複製品，特別在臉書（Facebook）PO照片及貼文「在無路燈的田間小路，來了個兵馬俑會是什麼感覺！真是嚇死人！」。

這座兵馬俑複製品周圍種植柑橘、鳳梨等水果，放置兵馬俑的果農今天在果園忙碌，他說，10多年前，因果園地處偏僻，所栽種的水果及農具都會失竊，因此，特別放置這座與一般人高大的兵馬俑複製品，希望能嚇阻小偷，這幾年真的沒有小偷再來光顧，不知道是不是兵馬俑發揮嚇阻作用。

嘉義市一名林姓男子看到臉書兵馬俑的PO文，日前特地夜訪，他表示，當地無路燈，若是沒有心裡準備，夜晚突然看到矗立的兵馬俑，真的很嚇人。

民雄鄉夏季盛產鳳梨，往年都會發生零星鳳梨被偷，如果價格上揚，惟恐有竊賊駕車偷採整批鳳梨，因此，4年前一名周姓果農在鳳梨遮陽帽上書寫「偷採鳳梨，我已經報警了，從現在起，我都會隨時出現在附近，請不要再來偷採」，希望能唬住小偷，不要再來光顧。