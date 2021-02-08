聽新聞
test
0:00 / 0:00
露水重又溫暖蔬菜長得太快 春節前菜價不漲反跌
蔬菜受天氣影響產量大增，價格直直落，從約半個月前每公斤超過2、30均價，降至目前每公斤約僅15元，西螺果菜市場到貨量穩定，大宗高麗菜仍維持每公斤約10元，算是價格維持較好的菜類。
西螺果菜市場副理廖美靜和蔬菜運銷最大宗的二崙鄉農會秘書吳曜宇說，今年蔬菜量大增，完全是天氣因素，20天前的天氣很冷，加上農友依慣例選在過年前高需求量時採收的預期心理，原本半個月前要採收的蔬菜被迫延後，沒想到又遇上天氣暖和又是重露水，使慢種（慢冬仔）的新蔬菜也長得特別快，造成舊菜和新菜同在一個時間採收，產量爆增。
西螺市場今天菜到貨量約1600公噸和前兩天差不多，大宗的高麗菜也維持在每20公斤200元，西螺市場表示，高麗菜價格還可以，主要是因冬天火鍋銷量大，加上供貨平穩且可久放，相對短期的葉菜價格則影響較大。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言