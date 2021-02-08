快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

露水重又溫暖蔬菜長得太快 春節前菜價不漲反跌

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
今年受露水重又溫暖蔬菜長得太快，使得春節前菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影
今年受露水重又溫暖蔬菜長得太快，使得春節前菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影

蔬菜受天氣影響產量大增，價格直直落，從約半個月前每公斤超過2、30均價，降至目前每公斤約僅15元，西螺果菜市場到貨量穩定，大宗高麗菜仍維持每公斤約10元，算是價格維持較好的菜類。

西螺果菜市場副理廖美靜和蔬菜運銷最大宗的二崙鄉農會秘書吳曜宇說，今年蔬菜量大增，完全是天氣因素，20天前的天氣很冷，加上農友依慣例選在過年前高需求量時採收的預期心理，原本半個月前要採收的蔬菜被迫延後，沒想到又遇上天氣暖和又是重露水，使慢種（慢冬仔）的新蔬菜也長得特別快，造成舊菜和新菜同在一個時間採收，產量爆增。

西螺市場今天菜到貨量約1600公噸和前兩天差不多，大宗的高麗菜也維持在每20公斤200元，西螺市場表示，高麗菜價格還可以，主要是因冬天火鍋銷量大，加上供貨平穩且可久放，相對短期的葉菜價格則影響較大。

高麗菜 菜價

延伸閱讀

春節將至 北市警籲慎防「假親友」電話拜年兼詐財

高市春節管控人流分紅黃綠3級 紅燈即禁入

春節防疫為重 新北取消超過80場大型宮廟活動

台灣燈會小提燈造型曝光 預計春節後發放

相關新聞

部桃危機解除 台南醫院照護機構全面恢復探視

春節期間台南市各家醫院與照護機構，開放探視了！因為部桃危機解除，台南市即時線上協調指揮中心今天開會決定，之前停止探視的規...

拚生育！雲林四湖鄉開辦生育補助 每胎補助1.6萬元

繼雲林縣麥寮鄉全國最高生育補助每胎3萬元之後，四湖鄉今年也開辦生育補助，只要出生兩個月內在四湖鄉設籍的嬰兒，每胎可獲補助...

露水重又溫暖蔬菜長得太快 春節前菜價不漲反跌

蔬菜受天氣影響產量大增，價格直直落，從約半個月前每公斤超過2、30均價，降至目前每公斤約僅15元，西螺果菜市場到貨量穩定...

雲林縣林內鄉7輛垃圾車全燒光 環保署春節前夕送新車救援

雲林縣林內鄉7部垃圾車在去年底一場大火全被燒毀，全鄉垃集運陷入危機，幸經緊急調借車輛應急，環保署最近更專案全額補助，添購...

文蛤價格爆跌但消費者仍買得貴 無關疫情原因是這樣

今年文蛤育成率爆增，從原本不到兩、三成，增加到今年的九成，文蛤最大產地之一的雲林養殖業者說，蛤產量多主要是因雨少，不論靠...

影／寒流讓台南善化草莓剛好趕上春節連假大出 農民開心

台南善化特產草莓今年因寒流影響，剛好趕上農曆春節連假、又因低溫較往年少蟲害，台一線善化路段兩旁觀光草莓園隨處可見結實纍纍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。