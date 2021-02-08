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文蛤價格爆跌但消費者仍買得貴 無關疫情原因是這樣
今年文蛤育成率爆增，從原本不到兩、三成，增加到今年的九成，文蛤最大產地之一的雲林養殖業者說，蛤產量多主要是因雨少，不論靠海或內陸的魚塭產量都大增，量多價跌是正常現象，但目前市面零售蛤價仍維持100多元，難以帶動買氣，才是造成產地蛤價直直落的主因。
口湖鄉養殖業者蔡常春等人說，文蛤養殖最怕水質變淡，靠海的魚塭可隨時補注海水，鹽度可維持一定狀態，但內陸魚塭若遇到下雨，水質變淡又無法適時補注海水，文蛤就容易死亡，尤其近年酸雨和空氣汙染較嚴重，一旦雨多一定衝擊文蛤養殖，這也是前兩年文蛤大量死亡的原因。
多位業者也說，雲林地區文蛤價格從原本每台斤7、80元跌至目前約45、46元，雖比台南地區價格好些，但後市仍不看好，因為消費端的價格並未下降，目前市面還維持過去每台斤100多元的高價，致使消費者買的人不多，對小盤而言收益沒差太多，但對生產端影響就很大，因銷量少對產地業者很頭痛，加上文蛤沒有外銷，產量一旦太多且又賣不出去，產地數量愈積愈多，後市豈能看好。
業者說，這一季蛤價下跌與疫情並沒有關聯，純粹是產銷價格失衡問題較大，希望政府透過各大超商帶動合理價格，否則產地價明明已降了約一倍，市價依舊維持原價，消費者買得少，他們擔心產地蛤量愈積愈多，價格還會再跌。
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