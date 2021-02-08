拚生育！雲林四湖鄉開辦生育補助 每胎補助1.6萬元

繼雲林縣麥寮鄉全國最高生育補助每胎3萬元之後，四湖鄉今年也開辦生育補助，只要出生兩個月內在四湖鄉設籍的嬰兒，每胎可獲補助1萬6千元，加上縣府每胎1萬元的補助，四湖鄉小貝比可領到2.6萬元，成為雲林第二大「生育福利鄉」，受領者今天見鄉長蘇國瓏親送禮金到家喜出望外，直說這是過年最大好禮。

為獎勵生育，雲林縣四湖鄉長蘇國瓏運用「台塑麥寮汽電促進電力發展營運協助金」開辦生育補助，這也是繼麥寮鄉之後，雲林縣第2個推動高額生育補助的鄉鎮，蘇國瓏說，過去公所負債達7、8千萬元，光鄉政建設就難以支應，更別說生活福利，實在是巧婦難為無米之炊。

蘇國瓏說，幾年來積極爭取並全面改善財政，如今債已還清，過去「生呷嘸夠」如今卻已有能力「曬乾了！」，過去用來建設地方的台塑汽電促協金則用來作為生育補助福利，以四湖鄉每年約120名生兒，核算下來每胎可補助1萬6千元。

蘇國瓏表示，四湖新生兒出生率偏低，為鼓勵生育，公所訂定「四湖鄉生育補助金發放辦法」從今年元月1日以後的新生兒出生時，法定代理人之1方設籍本鄉1年以上，新生兒出生後60日內在四湖鄉辦妥戶籍登記者，每胎即可領取1萬6千元。

「太感謝了！」抱著小貝比歡迎鄉長到來的媽媽林佳妮、吳佩紋等人，不斷道謝，有的剛「成公」的爺爺更說，當了阿公已經很高興了，鄉長又送來生育大禮，可說是雙喜臨門，也為新春增添無上的喜氣。