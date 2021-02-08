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嘉市消防局想在西區找新據點 提升救災救護出勤效率

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市消防局第二大隊第二分隊新廳舍，位於湖子內興美路與順興一路口，預定112年完工啟用。記者卜敏正／翻攝
嘉義市消防局第二大隊第二分隊新廳舍，位於湖子內興美路與順興一路口，預定112年完工啟用。記者卜敏正／翻攝

嘉義市府日前申請前瞻計畫，補助市警局竹園派出所，及市消防局第二大隊第二分隊興建新廳舍，但多數人不知道消防局第二分隊新廳舍，位於湖子內興美路與順興一路口，預定112年完工啟用，另消防局也希望西區大溪厝周邊有新聚點，有助出勤效率提升。

行政院院長蘇貞昌日前南下嘉義市，承諾補助興建西區國民運動館案，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、溫玉霞及嘉義市多名議員都拍手叫好，蘇同時強調，前瞻計畫已核定補助「附近」竹園派出所，及市消防二大隊第二分隊興建新廳舍，讓多數人誤會第二分隊新址也在該處。

嘉市消防局副局長郭立昌表示，二大隊第二分隊原本僅10多人，現今已超過24人，辦公廳舍已不敷使用，另現址上下班時間學生、車輛多，消防員獲報執行緊急救災勤務，壓力頗大。

他說，透過市長黃敏惠支持，去年將興美路旁機關用地變更，提供消防隊規劃興建新廳舍，總預算約8500萬，市府自籌1275萬、分三年編列，其餘由中央前瞻計畫二期補助，預定後年完工。

郭立昌指出，市消防局目前7個分隊，有6個分隊都集中在鐵路以東，鐵路以東只有德安分隊，為提高救災、救護效率，積極在西區靠大溪厝周邊尋找新聚點，無論成立新分隊或調配人力到新據點，都有助出勤效率提升。

嘉義市消防局積極在西區靠大溪厝周邊尋找新聚點，無論成立新分隊或調配人力到新據點，都有助出勤效率提升。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局積極在西區靠大溪厝周邊尋找新聚點，無論成立新分隊或調配人力到新據點，都有助出勤效率提升。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠

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