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雲林四湖鄉公所催生 每名嬰兒補助1.6萬元

中央社 / 雲林縣8日電

雲林縣四湖鄉近年來死亡人數高過出生人數，四湖鄉長蘇國瓏運用麥寮汽電公司促協金訂定生育補助辦法，自今年元旦起出生的四湖鄉新生兒每人補助新台幣1萬6000元，鼓勵生育。

蘇國瓏今天接受媒體聯訪時表示，根據戶政資料顯示，四湖鄉從民國94年起至109年止鄉內死亡人數高過出生人數，108、109年出生人口數更低於100人，但死亡人數每年維持在300人左右。

四湖鄉公所為鼓勵鄉民生育，運用「台塑企業麥寮汽電股份有限公司促進電力發展營運協助金」，訂定「雲林縣四湖鄉生育補助金發放辦法」，自今年元旦起出生的四湖新生兒每人補助新台幣1萬6000元，減輕鄉民育兒負擔。

蘇國瓏今天帶著生育津貼到新生兒家，向新生兒的家長林佳妮分享他育養4個小孩的經驗，並祝福「多子多孫多福氣」。

蘇國瓏提到，鼓勵鄉民生育，必需有完善育兒福利，儘管鄉內資源有限，仍排除萬難、竭盡全力地為鄉親謀取育兒資源，同時感謝台塑企業大力支持，公私協力，造福鄉里。

39歲的林佳妮與丈夫在市場擺攤謀生，已育有1子1女，上個月喜迎小女兒，她表示，政府補助對於育兒負擔不無小補，可減輕經濟壓力。

生育補助 新生兒

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