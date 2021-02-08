影／寒流讓台南善化草莓剛好趕上春節連假大出 農民開心

台南善化特產草莓今年因寒流影響，剛好趕上農曆春節連假、又因低溫較往年少蟲害，台一線善化路段兩旁觀光草莓園隨處可見結實纍纍草莓，還沒過年每天都有許多民眾搶早上門採草莓。

傳承三代、經營40年的「美裕草莓園」，今年產量預計較往年多兩到三成，為了增加收益，推出草莓牛奶、草莓大福等自家手作特產，希望能夠趁今年天時地利拚經濟，彌補近幾年連年暖冬的損失。

業者黃至賢表示，去年底到今年初寒流影響草莓提早收成，元旦連假草莓比往年少很多，還好近來氣溫漸穩，善化草莓園又處處紅通通草莓且結實纍纍，業者都期待搶攻春節遊客採果商機。

去年底一波波寒流來襲，原本應在元旦假期大量成熟的草莓紛紛提早收成，趕不上連假；不過與往年連年暖冬減產，去年天氣熱更有許多花開不來，去年底到現在持續有冷空氣報到，雖然造成部分農作物還有漁民受損，對草莓農民來說實在是好消息。

黃至賢表示，善化區公所今年要在美裕草莓園舉辦「善化草莓季」，整理善化草莓園地圖公告讓遊客參考，可以邊玩品嘗最新鮮的在地草莓。